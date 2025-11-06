Oscar De La Cruz lanza joya y Estrellas ganan segundo al hilo

Las Estrellas lograron la noche de este miércoles su segunda victoria al hilo al derrotar 7-4 a los Toros del Este en partido celebrado en el Estadio Tetelo Vargas de esta ciudad y correspondiente al torneo de béisbol otoño-invernal.

Oscar de la Cruz fue el “Jugador Estrella de las Estrellas” al lanzar seis entradas de cuatro carreras y siete ponches, así como obtener su primera victoria del torneo que está dedicado al inmortal de Cooperstown don Juan Marichal, en opción a la Copa Banreservas.

En tanto, en la parte ofensiva, Raimel Tapia comandó el ataque verde al conectar tres imparables en cuatro turnos y dos carreras remolcadas, mientras que Wilín Rosario ligó un doble productor de dos más.

Tras el encuentro, las Estrellas aumentaron su ventaja ante los Toros en la serie particular 3-1.

Feliz se acreditó su primer salvamento de la campaña, mientas que Matt Demordy (1-2) cargó con el revés.

En la novena, los Toros llenaron las bases sin out producto de sencillo de Yairo Muñoz y transferencias seguidas a Rafael Lantigua y Sandber Pimentel ante el relevista Neftalí Feliz, quien luego pudo dominar con elevado al siore de Mickey Gasper y rodado para doble matanzas de Bryan de la Cruz.

Este jueves, el representativo de la Sultana del Este tendrá el día libre, pero regresarán al terreno de juego el viernes cuando reciban a los Leones del Escogido en el Tetelo Vargas a las 7:30 de la noche. Enny Romero será el lanzador designado para ese enfrentamiento ante los escarlatas.

Por las Estrellas inició De la Cruz, quien también aceptó tres boletos. Fue escoltado por Eddy Yean (7), Jefry Yan (8) y Feliz (9).

En tanto, por los Toros abrió Demordy, con labor de tres episodios y un tercio de ocho imparables, cuatro carreras, dos transferencias y tres bateadores abanicados. Fue sustituido por Chester Pimentel (4), Antonio Jiménez (5), José Adames (6), Emailin Montilla (6) y Valentín Linarez (7), Greg Minier (7).

Las carreras

Las Estrellas les pusieron números a la pizarra en el cierre de la primera entrada producto de sencillo de Miguel Sanó e imparable de Raimel Tapia.

En el segundo episodio, los verdes volvieron al ataque con dos carreras más por doble de Wilín Rosario.

En la parte alta de la tercera entrada, los Toros descontaron con tres vueltas, una por doble de Bryan de la Cruz, mientras que las dos siguientes vinieron por error en fildeo del paracorto Rodolfo Castro en batazo de Ronaldo Hernández, anotando Gilberto Celestino y De la Cruz, respectivamente.

En el quinto, las Estrellas se despegaron en el marcador con su quinta vuelta de la noche por elevado de sacrificio de Rainer Núñez.

En la siguiente entrada, los de la enseña verde ampliaron su ventaja producto de un sencillo de Tapia.

En séptimo, los Toros volvieron al ataque con su cuarta vuelta por sencillo de Gilberto Celestino.

En el cierre de ese inning, las Estrellas lograron otra más por rodado a la primera de Carlos Martínez.