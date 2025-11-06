Marte, Perdomo, Machado y Soto ganan el Bate de Plata en la Liga Nacional

Los mejores bateadores de la Liga Nacional fueron homenajeados el jueves por la noche al anunciarse la primera mitad de los Premios Bate de Plata 2025.

Los ganadores de la Liga Americana se anunciarán el viernes.

Los premios Bate de Plata, elegidos por los managers y entrenadores de la MLB, reconocen al mejor jugador ofensivo en cada posición de la Liga Nacional y la Liga Americana, incluyendo tres jardineros y un jugador polivalente. Además, cada liga elige al Equipo Ofensivo del Año.

Aquí están los ganadores del premio de la Liga Nacional.

Primera base: Pete Alonso, Mets (primero)

Para alguien que conecta tantos jonrones como Alonso, sorprende que este sea su primer Bate de Plata. Pero tras finalizar la temporada 2025 con 38 jonrones, 126 carreras impulsadas, 41 dobles (líder de la Liga Nacional) y un OPS de .871, Alonso finalmente se lleva el galardón. Lideró a los jugadores de primera base de la Liga Nacional en todas esas categorías. Es el primer jugador de primera base de los Mets en ganar un Bate de Plata desde Keith Hernandez en 1984.

Segunda base: Ketel Marte , D-backs (segundo)

Marte es bicampeón y uno de los tres D-backs en ganar el Bate de Plata esta temporada, la mayor cantidad para cualquier equipo de la Liga Nacional. El jugador de 32 años bateó .283 con 28 jonrones, 72 carreras impulsadas y un OPS de .893 esta temporada. Su OPS fue casi 100 puntos superior al de cualquier otro segunda base de la Liga Nacional (Brice Turang ocupó el segundo lugar con .794), y conectó 10 jonrones más que cualquier otro segunda base de la Liga Nacional (Turang conectó 18). El último jugador de los D-backs en ganar el Bate de Plata dos años consecutivos fue Paul Goldschmidt en la primera base en 2017 y 2018.

Tercera base: Manny Machado, Padres (tercero)

Machado ha ganado dos premios Bate de Plata consecutivos en la tercera base y tres desde 2020. Es el primer jugador de los Padres desde Tony Gwynn en ganar al menos tres Bates de Plata (Gwynn ganó el último de sus siete en 1997). Machado bateó .275 con 27 jonrones y 95 carreras impulsadas en 2025 y fue All-Star por séptima vez en su carrera.

Parador en corto: Geraldo Perdomo, D-backs (primero)

La explosión ofensiva de Perdomo fue una de las mayores sorpresas de 2025. En las tres temporadas anteriores, solo había acumulado 14 jonrones y un OPS de .654 en 1175 turnos al bate, lo que se traducía en un OPS+ de 83, por debajo del promedio de la liga. La temporada pasada conectó 20 jonrones, impulsó 100 carreras y registró un OPS+ de 136 en 597 turnos al bate. Perdomo también sumó 27 bases robadas, la mejor marca de su carrera, convirtiéndose así en el primer campocorto de los D-backs en lograr una temporada 20-20 y el primero en ganar el Bate de Plata.

Jardinero: Juan Soto, Mets (sexto)

Soto ha ganado seis premios Bate de Plata a sus 26 años, una hazaña que solo Mike Trout y Alex Rodríguez han logrado. Además, ha ganado el premio seis años consecutivos: cinco veces en la Liga Nacional y una vez el año pasado en la Liga Americana. Sus seis Bates de Plata los ha conseguido con cuatro equipos diferentes: los Nationals, los Padres, los Yankees y los Mets. Soto y Alonso convierten a los Mets en el único equipo de la Liga Nacional, además de los D-backs, con varios jugadores ganadores del Bate de Plata en 2025. Esta temporada, Soto registró la mejor marca de su carrera con 43 jonrones y lideró la Liga Nacional con 38 bases robadas, además de obtener 127 bases por bolas, la mejor marca de las Grandes Ligas, y un OPS de .921.

Jardinero: Corbin Carroll, D-backs (primero)

Carroll se recuperó de una temporada 2024 relativamente discreta (promedio de bateo de .231, OPS de .750, OPS+ de 107) con un año estelar en 2025. Se convirtió en el primer jugador de los D-backs en ingresar al club 30-30, gracias a un récord personal de 31 jonrones y 32 bases robadas. Bateó .259 con un OPS de .884 y un OPS+ de 140. Carroll fue uno de los 13 jugadores en superar las 300 bases totales. Lideró la Liga Nacional en triples (17) por tercera temporada consecutiva, y sus 80 extrabases lo empataron en el quinto lugar de las Grandes Ligas. El jugador de 25 años es el primer jardinero de los D-backs en ganar un Bate de Plata desde David Peralta en 2018.

Jardineros: Kyle Tucker, Cachorros (segundo)

A pesar de que las lesiones afectaron el rendimiento de Tucker durante la segunda mitad de la temporada, logró números ofensivos fantásticos. Superó los 20 jonrones y las 20 bases robadas por tercera vez en las últimas cuatro temporadas y registró un promedio de bateo de .266, un porcentaje de embasamiento de .377 y un slugging de .464. Tucker, el agente libre número uno de esta temporada baja, ha ganado dos Bates de Plata en las últimas tres temporadas y es el primer jardinero de los Cubs en obtener este honor desde Sammy Sosa en 2002.

Receptor: Hunter Goodman, Rockies (primero)

Goodman, el representante de los Rockies en el Juego de Estrellas de 2025, conectó 31 jonrones, impulsó 91 carreras, acumuló 281 bases totales y registró un OPS de .843. Solo Cal Raleigh, de los Mariners, tuvo más jonrones y bases totales entre los receptores elegibles esta temporada. Goodman es el primer receptor en ganar un Bate de Plata en la historia de la franquicia y el primer Rockie en ganarlo en cualquier posición desde Trevor Story en 2019.

Bateador designado: Shohei Ohtani, Dodgers (cuarto)

No volvió a tener una temporada con 50 jonrones y 50 bases robadas, pero Ohtani aún así encontró la manera de hacer historia al bate esta temporada. Sus 55 jonrones establecieron un récord de franquicia de los Dodgers , y sus 146 carreras anotadas, la mayor cantidad en las Grandes Ligas, fueron la mayor cantidad para un Dodger en la Era Moderna (desde 1900). Además, 20 bases robadas no están nada mal. Por tercer año consecutivo, Ohtani fue el líder de su liga en slugging (.622), OPS (1.014), OPS+ (179) y bases totales (380). Obtuvo su tercer Bate de Plata consecutivo y probablemente se lleve a casa su tercer premio MVP consecutivo la próxima semana.

Jugador polivalente: Alec Burleson, Cardinales (primero)

Este es el cuarto año que se otorga el premio Silver Slugger al jugador utilitario, y Burleson es el cuarto ganador diferente en la Liga Nacional, después de Brandon Drury, Cody Bellinger y Mookie Betts. El jugador de 26 años bateó .290 con 18 jonrones, 69 carreras impulsadas y un OPS de .801 en 2025. Es el primer ganador del premio Silver Slugger de los Cardinals desde Paul Goldschmidt y Nolan Arenado en 2022.

Equipo del Año: Dodgers (segundo)

Los Dodgers lideraron la Liga Nacional esta temporada en carreras (825), jonrones (244), bases por bolas (580), OPS (.768) y bases totales (2,415), entre otras categorías. Su total de jonrones es el tercero más alto en la historia de la franquicia. Liderados una vez más por Freddie Freeman, Mookie Betts, Will Smith y, por supuesto, Ohtani, los bicampeones de la Serie Mundial obtuvieron por segundo año consecutivo el reconocimiento como Equipo Ofensivo del Año de la Liga Nacional.

FINALISTAS DE LA LIGA AMERICANA

Primera base: Vladimir Guerrero Jr., Azulejos de Toronto; Nick Kurtz, Atléticos; Vinnie Pasquantino, Reales de Kansas City.

Segunda base: Jazz Chisholm Jr., Yankees de Nueva York; Brandon Lowe, Rays de Tampa Bay; Jorge Polanco, Marineros de Seattle.

Tercera base: Alex Bregman, Medias Rojas de Boston; Junior Caminero, Rays de Tampa Bay; José Ramírez, Guardianes de Cleveland.

Parador en corto: Bo Bichette, Azulejos de Toronto; Jeremy Peña, Astros de Houston; Bobby Witt Jr., Reales de Kansas City.

Jardineros: Cody Bellinger, Yankees de Nueva York; Byron Buxton, Mellizos de Minnesota; Riley Greene, Tigres de Detroit; Aaron Judge, Yankees de Nueva York; Julio Rodríguez, Marineros de Seattle; George Springer, Azulejos de Toronto.

Receptor: Shea Langeliers, Athletics; Salvador Pérez, Kansas City Royals; Cal Raleigh, Seattle Mariners.

Bateador designado: Yandy Díaz, Tampa Bay Rays; Brent Rooker, Athletics; George Springer, Toronto Blue Jays.

Jugador polivalente: Maikel García, Reales de Kansas City; Zach McKinstry, Tigres de Detroit; Ben Rice, Yankees de Nueva York.

Equipos: Yankees de Nueva York, Marineros de Seattle, Azulejos de Toronto.