Las lluvias, la tecnología y los entuertos de la Lidom

Cuando Alonso Quijano perdió los estribos, saliendo de su vida apacible para convertirse en Don Quijote de la Mancha, su principal misión era enderezar los entuertos del mundo; en nuestro caso las posposiciones por lluvia, la ineficiente tecnología y los errores cometidos por la directiva de la Lidom han dificultado el desarrollo normal del torneo 2025-26.

Hace dos años todos disfrutamos de un evento sin igual celebrado en la ciudad de Nueva York, la famosa Serie de los Titanes, entre los grandes rivales Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey.

Lo que fue un éxito en el amplio sentido de la palabra en el 2023 se convirtió en una desgracia el año pasado. Entre los organizadores, equipos y la liga que vio la oportunidad de recoger dinero a granel, como se decía en la mitología de los 70 y 80, que en New York el dinero andaba rodando en las calles, no hubo forma de cuadrar la caja y montar un evento exitoso en el 2024.

Los Tigres se negaron rotundamente a participar en una tercera edición, siendo sustituidos por los Gigantes del Cibao, cambiando el nombre de Serie de Titanes a Copa del Cibao New York 2025. Como atractivo los tres juegos estaban programados como válidos en el calendario regular. Los dos equipos en cuestión, Águilas y Gigantes, hicieron su parte, sin embargo nos dimos cuenta que la misma no tuvo el interés que generan Licey y Águilas.

La angurria, la megalomanía, el querer abarcar todo finalizó como se esperaba, el parto de un evento natimuerto. Se habla de organizar la serie el año próximo, mas eso podría ser de la boca hacia fuera tras los desastres de los últimos dos años.

Previo al inicio de la temporada se informó que este año tendríamos una tecnología de punta para la repetición de las jugadas y en el round robin se implementaría la revisión de strikes y bolas primero que en las Ligas Mayores. Hemos visto las transmisiones de los seis equipos, incluyendo las 15 entradas del juego Gigantes-Toros en la Romana y en definitiva estamos a 100 años luz de presentar imágenes con la adecuada nitidez. Si Ernesto Sábato estuviera vivo se habría inspirado en el Centro de Revisión, y no en Borges como se ha insinuado, para escribir Informe sobre ciegos.

Las lluvias de su lado han apretado hasta la cintura el calendario de la serie regular. Perdimos una semana completa por el Huracán Melissa y ahora el fenómeno La Niña se ha encargado de incrementar el nivel de pluviometría a su máximo nivel.

La lluvia, la cancelación de la Copa del Cibao y los entuertos dirigenciales de la Lidom no nos han impedido que estemos cada día dando seguimiento al pasatiempo nacional, nuestro torneo Juan Marichal 2025-26.