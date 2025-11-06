DIDA imparte taller a empleados de la Dirección del Comisionado de Béisbol sobre seguridad social

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB), en coordinación con la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), celebró la mañana de este jueves el taller titulado "Seguro Familiar de Salud y Seguro de Vejez".

El curso, efectuado en las oficinas de la DNCB, fue impartido por Surelyz Súarez, encargada del Departamento de Capacitación del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), quien estuvo acompaña de María Patnella Mella, técnica en promoción.

La actividad se desarrolló por iniciativa del licenciado Elías Báez, director de la DIDA, mediante comunicación dirigida al Comisionado Junior Noboa. La licenciada Yudelka Calderón, directora de Recursos Humanos de la DNCB, representó a Noboa y agradeció en nombre del personal dicha colaboración.

Durante el taller se cumplió con el objetivo de ofrecer informaciones detalladas sobre los beneficios, procedimientos y derechos vinculados a los temas sobre beneficios actuales del Seguro Familiar de Salud (SFS), coberturas, atenciones de alto costo, inicio otorgamiento de subsidios, subsidio por maternidad y lactancia.

De igual modo, la licenciada Suárez hizo referencia al Artículo 60 de la ley de Seguridad Social, Ley 87-01, Ley 13-20 y la Ley 41-08. Con el taller se busca orientar a los empleados sobre sus derechos y deberes en la seguridad social.

Los empleados de la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol compartieron experiencias e impresiones sobre los temas tratados, recibiendo las orientaciones en los asuntos señalados, así como en lo referente a subsidios por discapacidad temporal, indemnizaciones, subsidios y nuevos beneficios aprobados por el Estado.