¡Se derrumban los Tigres! Pierden su sexto partido seguido

Un cuadrangular de Franchy Cordero con uno a bordo en la misma primera entrada puso al frente temprano en la pizarra a los Leones del Escogido, que derrotaron este miércoles 5-1 a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

La derrota fue la sexta de manera seguida para los Tigres, quienes ahora ocupan la última posición.

El batazo de Cordero, ante Albert Abreu, se produjo tras un triple al prado derecho por parte del debutante Jorge Mateo, a quien remolcó con el estacazo que salió por el jardín derecho a una velocidad de 110.4 millas por hora, recorriendo 378 pies de distancia.

En el tercero, el designado de los melenudos empujó una vuelta más con un doble por el bosque izquierdo, llevando al plato a Erik González desde la inicial, adonde llegó por boleto.

Cordero estuvo involucrado también en la cuarta rayita de los campeones nacionales y del Caribe luego de recibir pelotazo, cortesía de Andrew Pérez, y anotar con un doble de Yamaico Navarro en el canal de los jardines central y derecho.