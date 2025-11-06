Águilas en su mejor arranque en dos décadas

Luego de 10 partidos jugados en la temporada 2025-26 de la Liga Dominicana, las Águilas Cibaeñas tenían marca de 9-1 con siete victorias sucesivas para encabezar la tabla de posiciones del torneo. Es la primera vez desde la estación 2004-05 que el equipo obtiene triunfos en nueve de sus primeros 10 encuentros.

Con una tórrida ofensiva que promedió casi siete carreras anotadas por partido en esa primera decena de encuentros, un cuerpo monticular que había permitido tres carreras en los últimos tres desafíos y excelente defensa que se puso de manifiesto el miércoles en San Francisco de Macorís, las Águilas han sido el conjunto dominante del circuito en esta primera quinta parte de la serie regular.

Aderlín Rodríguez ha estado en fuego en este arranque luego de su temporada de Jugador Más Valioso, manteniendo un promedio de alrededor de .350 y apareciendo entre los líderes en diversos departamentos ofensivos. Ha sido secundado por Ángel Genao, Raynel Delgado, Leody Taveras, J.C. Escarra, Juan Lagares y el prospecto Emmanuel Rodríguez, quien suma tres cuadrangulares y 10 carreras impulsadas.

La integración de los jóvenes Rodríguez, Genao y Adael Amador, todos presentando credenciales en LIDOM, le ha agregado un necesario elemento atlético y de producción al ataque aguilucho.

El receptor Carter Jensen, prospecto número uno de los Reales de Kansas City, ha remolcado seis carreras y tiene un OBP que ronda los .400.

Con tres bateadores ambidextros y cuatro zurdos rodeando a los derechos naturales Aderlín Rodríguez y Lagares, el dirigente Pipe Urueta puede presentar una alineación equilibrada día tras día.

Un dato importante es que las Águilas tienen el mejor bateo situacional de la liga, con un promedio de .349 con corredores en posición de anotar y .337 con compañeros en las bases.

Dada la mejoría del pitcheo en los últimos tres partidos (hasta el miércoles), las Águilas presentan un PCL colectivo de 3.86, tercero mejor del circuito. Han conseguido un par de sólidas aperturas tanto de Devin Smeltzer como de Charlie Barnes.

El bullpen ha sido liderado por el cerrador Hunter Bigge (tres salvamentos), el preparador Richard Rodríguez, el zurdo Jhordany Mézquita (dos victorias y efectiva de 0.00), Eric Cerantola (dos victorias), Junior Fernández, Oscar Rayo, Huáscar Ynoa y otros.

El trabajo de meses de preparación de la gerencia de operaciones encabezada por René Francisco y Gian Guzmán ha redundado en la construcción de un róster diverso y con profundidad en todas las áreas para esta parte inicial de la temporada.

Aunque nueve victorias no aseguran nada, las Águilas se han colocado en una buena posición para lograr el objetivo inicial de clasificar a la Serie Semifinal.