Las Águilas logran su séptima victoria en línea y siguen solidas en primer lugar

Las Águilas Cibaeñas continuaron en la cima del torneo 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana al derrotar 5-2 a los Gigantes del Cibao la noche de este miércoles en un juego celebrado en el Estadio Julián Javier.

La ofensiva amarilla encontró en los Rodríguez a sus principales catalizadores. Emmanuel, con su tercer cuadrangular del torneo, y Aderlin, responsable de dos carreras remolcadas, fueron nuevamente piezas clave en la victoria del conjunto.

Gracias a su excelente comienzo, las Águilas mejoraron su marca a 9-1 y se mantienen invictas en la ruta con 5-0. Este desempeño las coloca en solitario en la primera posición del evento dedicado al inmortal de Cooperstown, Juan Marichal. Por su parte, los Gigantes vieron cortada una racha de tres éxitos y su registro descendió a 3-6, ubicándolos en el último puesto.

Ganó en rol de relevo Eric Cerantola (2-0) y Jake Faria (0-1) fue el derrotado.

LA ACCIÓN

Las Águilas atacaron en la parte alta de la segunda entrada con una ofensiva de tres carreras. La acción comenzó con sencillos consecutivos de Aderlin y Alberto Rodríguez. Luego de batazo para doble matanza de Carter Jensen, Aderlin R avanzó a tercera y logró anotar la primera carrera gracias a un wild pitch. Acto seguido, tras Adael Amador negociar boleto, Emmanuel R conectó su tercer cuadrangular del torneo, para poner la pizarra 3-0.

En el quinto inning, los aguiluchos volvieron a cruzar el plato luego de llenar las bases sin outs, gracias a un infield hit de Raynel Delgado, un boleto a Amador y un sencillo de JC Escarra. Acto seguido, subió al montículo Yaqui Rivera que permitió elevado de sacrificio de Aderlin R para impulsar una carrera y poner el marcador 4-0.

En el séptimo capítulo, Aderlin R conectó otro elevado de sacrificio para empujar la quinta carrera amarilla en las piernas de Ezequiel Durán que abrió con doble y pasó a tercera base por fly profundo de Escarra al centro.

Los Gigantes marcaron una vuelta en la parte baja luego de dos outs. Johan Rojas dio sencillo, pasó a segunda base por wild pitch y se estafó la antesala para anotar en rodado de Jake Holton por tercera donde R Delgado cometió error en tiro.5-1.

En el noveno episodio, los locales sumaron una carrera más. J. Rojas abrió con boleto y avanzó a segunda por un rodado al campocorto de Kelvin Gutiérrez. Después, ante un batazo por segunda base que buscaba el out forzado, el torpedero A Genao realizó un mal tiro a la inicial, permitiendo que Rojas anotara la carrera. Final 5-2.