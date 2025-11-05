Magistrado Napoleón Estévez Lavandier lanzó primera bola en partido Estrellas Licey

El Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana Napoleón Estévez Lavandier fue el encargado del lanzamiento ceremonial de la primera bola previo al partido de este martes entre Estrellas Orientales y Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Estévez Lavandier junto a su esposa, Katy Joa y su hija, Katleyn fueron recibidos por el otrora presidente del club, Ricardo Ravelo, el presidente de la liga, Vitelio Mejia, niños de la liga infantil y por el actual coach y ex-jugador histórico Anderson Hernández, quién fungió como receptor de honor.

Napoleón Estevez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), título obtenido en 1999. Posteriormente, obtuvo una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en 2019, añadiendo a esto dos especialidades en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil de la UASD y la PUCMM, respectivamente.

Hasta el momento de su escogencia, Estévez Lavandier era juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y tenía a su cargo conocer el proceso de diputados en Operación Falcón

El magistrado es docente de la Escuela de Derecho de la PUCMM, donde imparte la materia Derecho de Garantías. Ademas, es autor de las obras “Ley No. 834 de 1978 Comentada y Anotada”, publicada en el 2004 y reeditada en el 2008, 2012 y 2017; “Índice de Jurisprudencia Civil (1998-2005); “La Apelación civil dominicana” (2015); “La Casación Civil dominicana” (2010); “Competencias Supremas: Jurisdicción Penal Privilegiada y Recurso de Revisión Penal” (2012); “Derecho de las seguridades y garantías del crédito” (2013).