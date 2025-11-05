Gigantes derrotan a los Toros en 15 entradas con sencillo productor de Jorge Bonifacio

Jorge Bonifacio conectó un sencillo remolcador de dos carreras en la decimoquinta entrada para que los Gigantes del Cibao vencieran 7-4 a los Toros del Este, en un partido que se extendió hasta la madrugada del lunes, correspondiente a la temporada 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol, dedicada a Juan Marichal y en disputa por la Copa Banreservas.

Los Gigantes (4-5) lograron su cuarta victoria consecutiva y amanecieron a medio juego de los Tigres del Licey (4-6), ocupantes del cuarto puesto en la tabla de posiciones del torneo número 72 del circuito dominicano.

El marcador se movió por primera vez en la quinta entrada, cuando Frank Rodríguez conectó un doble al jardín derecho que remolcó a Nomar Mazara para poner a los Gigantes delante 1-0.

Los Toros empataron en el cierre del episodio con un elevado de sacrificio del colombiano Gustavo Campero, que llevó al plato a Bryan De La Cruz, quien había disparado triple.

En la duodécima entrada, Melvin Mercedes conectó un sencillo al jardín izquierdo remolcando a Jorge Bonifacio para dar ventaja 2-1 a los Gigantes. Sin embargo, los Toros empataron en el cierre del inning cuando Jhon Núñez se embasó por jugada de selección, anotando Iván Castillo.

El juego se mantuvo empatado hasta la decimocuarta entrada. Jake Holton disparó un doblete que impulsó a Bonifacio (3-2), y Cooper Johnson siguió con sencillo productor para poner el marcador 4-2. Los Toros respondieron en el cierre con un elevado de sacrificio de Félix Reyes y una base por bolas con las bases llenas a Gilberto Celestino, que permitió el empate 4-4.

Finalmente, en la parte alta del decimoquinto episodio, Bonifacio conectó un sencillo al jardín central con las bases llenas, remolcando a Christopher Molina y Leury García para colocar el juego 6-4. Luego, Melvin Mercedes negoció una base por bolas con las bases congestionadas, permitiendo la séptima carrera en las piernas de Johan Rojas.

El partido, que duró 5 horas y 42 minutos, finalizó a la 1:19 de la madrugada, y representó la victoria número 146 de los Gigantes frente a 118 derrotas en la serie particular de por vida ante los Toros.

Daniel Mengden en 5.1 entradas, con seis hits, una carrera limpia y dos ponches ante 21 bateadores.

El mocano Christopher Molina (G,1-0) sacó dos outs en la entrada catorce con dos bases por bolas ante cinco bateadores.

Juan Arnaud (S,1) dio una base por bolas ante cuatro bateadores en la entrada quince.

El nicaragüense Carlos Rodríguez les tiró a 20 bateadores en cinco episodios, con cuatro hits, una limpia, dos boletos y cinco ponches.

Joely Rodríguez (P,0-1) sacó un out en la entrada catorce, con un sencillo, tres carreras, dos limpias, una base y un ponche ante tres bateadores.

Por los Potros; José Torres de 4-1, doble y dos ponches; Frank Rodríguez de 3-1, doble y una remolcada; Nomar Mazara de 3-1, anotada, remolcada y dos ponches.

Melvin Mercedes de 2-1, con base por bolas, con una remolcada; Jake Holton de 5-2, doble, remolcada y con dos transferencias; Johan Rojas de 5-1, con dos boletos.

Jorge Bonifacio de 2-1, con dos anotadas, dos remolcadas; Julio Carreras de 1-1, anotada; Cooper Johnson de 1-1, remolcada; Leury García de 6-1, con un boleto.

Por los Toros; José Celestino de 4-2, remolcada y tres bases por bolas; Bryan De la Cruz de 5-3, anotada, triple y dos bases por bolas.

Mickey Gasper de 4-1; Iván Castillo de 3-2; Manuel Peña de 1-.

Los Gigantes se medirán cinco veces seguidas ante las Águilas Cibaeñas: miércoles y sábado en San Francisco de Macorís, y viernes, domingo y martes en Santiago de los Caballeros.