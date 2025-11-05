Las Estrellas detienen racha de ocho derrotas, se imponen al Licey en 11 entradas

Las Estrellas superaron la noche de este martes a los Tigres del Licey 11-6 en partido correspondiente al torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026 y celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Ismael Munguía quebró un empate en la entrada número 11 por sencillo al jardín central, lo que abrió un rally de cinco carreras por parte de los la Sultana del Este.

Las restantes vueltas de ese episodio fueron producidas por Coco Montes y Rainel Tapia, unida a cuatro errores cometidos por la defensa de los Tigres.

La victoria les permitió a las Estrellas detener una racha de ocho derrotas al hilo, mientras que para el Licey fue su revés número cinco de manera consecutiva.

Fue el primer partido de la temporada entre ambos equipos. La campaña pasada, la serie particular entre verdes y azules quedó igualada a cinco victorias por bando.

En el encuentro, Miguel Sanó disparó su séptimo cuadrangular de la temporada, mientras que Rodolfo Castro el quinto del torneo que está dedicado al inmortal de Cooperstown don Juan Marichal en opción a la Copa Banreservas.

La victoria se la acreditó el relevista Felipe de la Cruz (1-0), mientras que la derrota recayó en Jairo Asencio (1-1).

El equipo verde enfrenta este miércoles a los Toros del Este en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís a las 7:30 de la noche.

Por las Estrellas abrió el partido Esmil Rogers, con trabajo de cuatro entradas de cinco hits, tres carreras, tres boletos y un ponche. Fue reemplazado por Sammy Peralta (5), Peyton Gray (5), Jhan Maríñez (7), Ty Adcock (8) y De la Cruz (10).

Mientras que por los Tigres inició en el montículo César Valdez, quien lanzó una entrada y dos tercios de cinco imparables, cinco carreras, una transferencia y un bateador abanicado. Fue sustituido por Reiver Sanmartín (2), Miguel Díaz (5), Michael Feliz (6), Ryan Watson (7), Wander Suero (8), J.C. Mejía (9), Asencio (11) y Ulises Joaquín (11).