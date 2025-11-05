Dos juegos memorables: Olivo, Marichal, Spahn

En una conversación de amigos de este miércoles, surgió el tema de un juego histórico de la liga dominicana entre el novato Milcíades Olivo, Licey, y el entonces veterano Juan Marichal, del Escogido.

Y alguien añadió el partido de Marichal contra Warren Spahn, el zurdo de los entonces Bravos de Milwaukee. ¿En qué coinciden estos dos partidos? En que fueron extra innings, ambos tuvieron un final de 1-0, y estuvieron separados por solo un año.

Es decir, Marichal–Spahn tuvieron su duelo en julio de 1963, y Olivo–Marichal el suyo en diciembre del año siguiente, 1964.

¿Qué escenarios y estadísticas adornan estos dos partidos? Veamos:

LICEY 1, ESCOGIDO 0

Este partido tuvo lugar el 23 de diciembre de 1964, horas antes de la Navidad. Se extendió a 12 entradas, y ambos lanzadores se mantuvieron todo el tiempo. En la entrada 12 de Licey, empezaron con hit de Ray Barker, base por bolas a Elvio Jiménez y hit remolcador de Dick Booke.

Milcíades era un novato de 20 años que había debutado en el torneo anterior, y era sobrino de dos grandes del pitcheo dominicano, Guayubín y Chichí Olivo. Milcíades, apodado “Mike” en Estados Unidos, había nacido en 1944 en Copey, provincia Montecristi, de donde eran sus tíos.

¿Por qué ese juego tuvo grandes ribetes? Porque Marichal ya era una figura consagrada en Grandes Ligas, y ese año había tenido su segunda campaña de 20 o más victorias. En 1964, en su actuación con los Gigantes de San Francisco, Marichal tuvo marca de 21-8, efectividad de 2.48, con 269 innings lanzados, y aun así vino a actuar con los Leones.

Ese partido de 12 innings tuvo una asistencia de 19,396, y en estos tiempos se cree que había más gente de pie que sentada. (Por ahí anda otro récord de 25 mil fanáticos en el Quisqueya, que nadie sabe dónde ni cómo se metieron).

De Olivo, podemos decir que ya estaba lanzando en las menores de Estados Unidos para los Cardenales de San Luis. Posteriormente en su carrera también perteneció a Kansas City y Oakland, pero nunca lanzó en liga mayor. Estuvo tres años en México con Diablos Rojos, Reynosa y Tampico. Dice su registro que dejó de lanzar a partir de 1976 cuando solo tenía 31 años de edad y falleció en 2011 a los 66 años. En Lidom tuvo marca de 27-35 y 3.29 de efectividad.

ESPECIAL.– Quiero citar el juego de Marichal vs. Warren Spahn, zurdo de los Bravos de Milwaukee (más adelante Bravos de Atlanta a partir de 1965). El juego se celebró en Candlestick Park, en San Francisco, en fecha 2 de julio de 1963. Este partido se decidió en el cierre del inning 16 cuando Willie Mays le disparó jonronazo a Spahn.

Y lean estos datos: Marichal hizo 227 lanzamientos, Spahn 201, y son datos para no creerlos. Es pura ciencia ficción, si usted enfrenta la situación actual de unos mastodontes de 6 pies 6 pulgadas que lanzan cada 7 días, y cuando llegan a 70 pitcheos están cansados o hay que cambiarlos. Apenas llegan al 5to inning.

Y algo más: ese año Marichal finalizó con marca de 25-8, 2.41, lanzó 321 innings y ponchó 248. Y vino al país con el Escogido y trabajó 92 innings y tuvo marca de 7-4 y efectividad de 1.36. ¿Es posible eso? Es increíble.

En Grandes Ligas, Marichal tuvo 243 victorias, 142 derrotas, 244 juegos completos, efectividad de 2.89. En Lidom, 36-22 y 1.87, la número uno de siempre.

PODER: Miguel Sanó ha disparado 7 jonrones en 50 turnos oficiales, y proyecta una gran temporada jonronera. ¿Cuál es su historia en Lidom? Hace mucho, en 2012-13 disparó 4 jonrones, y esa ha sido su máxima cantidad.

Pero tiene proyección de 1 Hr. cada 7 turnos, súper impresionante. ¿Quiénes son los líderes de por vida en una campaña en Lidom? La mejor marca la conserva Víctor Díaz con 17, luego están Freddy García y Dick Stuart con 14; Félix José, Ralph Bryant y Pedro Formental 13 cada uno, todos en distintas épocas.

Sanó es el pelotero dominicano más fornido en mucho tiempo, tiene 6 pies, 4 pulgadas, pero unos músculos extraordinarios. A 32 años de edad, está libre de Grandes Ligas, y tuvo su última visita en 2024 con los Angelinos de Los Ángeles.

Estuvo 9 años en Liga Mayor disparando 164 jonrones, y otros 120 en las menores. ¿Podría regresar?