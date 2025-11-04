Suspendido el juego entre Escogido y Águilas por malas condiciones climáticas

El juego programado para celebrarse anoche entre los Leones del Escogido y las Águilas Cibaeñas, en el estadio Cibao, fue pospuesto debido a las lluvias.

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) informó que el encuentro será reprogramado en una fecha posterior, la cual será anunciada próximamente.

Este es el segundo partido seguido afectado por las lluvias que se han registrado en Santo Domingo y Santiago en los últimos días.

El pasado lunes tampoco se pudo llevar a cabo el choque entre Águilas-Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal.