Salvador Pérez acepta un contrato de dos años para permanecer con los Royals

El receptor Salvador Pérez permanecerá con los Kansas City Royals en lugar de convertirse en agente libre, al acordar el martes un contrato de dos años.

El jugador de 36 años, nueve veces All-Star, tenía un contrato de cuatro años y 82 millones de dólares que incluía una opción del club de 13,5 millones de dólares para 2026 con una cláusula de rescisión de 2 millones de dólares.

“Salvy es una leyenda de los Royals y uno de los jugadores más importantes que esta franquicia haya tenido jamás”, declaró el gerente general JJ Picollo en un comunicado. “Teníamos la opción para el próximo año, pero todos sabíamos que queríamos asegurarnos de que su legado con nosotros perdurara. Agradecemos el compromiso de Salvy con los Royals y estamos tan emocionados como nuestros aficionados”.

Pérez, capitán de Kansas City, fue el jugador más valioso de la Serie Mundial de 2015, cuando los Royals ganaron su segundo título y el primero desde 1985.

Pérez bateó .236 con 30 jonrones y 100 carreras impulsadas, su tercera temporada con 100 o más. Ganador del Guante de Oro en cinco ocasiones, tiene un promedio de bateo de .264 con 303 jonrones y 1016 carreras impulsadas en 14 temporadas, todas con los Royals.