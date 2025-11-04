Juan Soto sigue sumando miles de dólares por su gran actuación con los Mets

Los dólares persiguen a Juan Soto.

El estelar jardinero dominicano, que en diciembre del pasado año firmó un contrato de 765 millones de dólares por 15 años con los Mets de Nueva York, el más grande de la historia, acaba de sumar 150 mil por haber sido elegido entre los finalistas al premio de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Conforme lo establecido en su pacto, Soto, que esta temporada devengó 51 millones 875 mil dólares, podría sumar más si finaliza primero o segundo en las votaciones para el galardón que tiene como favorito al fenómeno japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, y por el que también corre Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber

A la cuenta del millonario pelotero quisqueyano también irían U$150,000 si gana el Bate de Plata, más otros U$100,000 si es nombrado en el Equipo Todos Estrellas de las Mayores.

Otro de los jugadores dominicanos que percibirá dinero por haber quedado entre los finalistas al MVP, pero de la Liga Americana, es José Ramírez, quien ya tiene asegurado un bono de 150 mil dólares.

El contrato del antesalista banilejo establece, además, otros100 mil si obtiene el premio, posibilidad que se vislumbra lejana porque todo luce indicar que estará detrás en las votaciones de los poderosos Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, y Carl Raleight, de los Marineros de Seattle.

Ya Ramírez se ganó 100 mil por haber sido seleccionado en el conjunto del nuevo circuito para el pasado Juego de Estrellas de Grandes Ligas. Otros U$50,000 lo ganaría si conquista el Bate de Plata.