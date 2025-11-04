De Bonds y Clemens

Circula la noticia de que Barry Bonds y Roger Clemens han sido nominados para fines de Cooperstown por parte del Comité de Veteranos. Se trata de dos grandes de todos los tiempos, Clemens ganador de 7 premios Cy Young (el único), y Bonds también el único con 7 MVP. ¿ Se puede pedir más?

Ellos no pudieron ingresar al Salón de la Fama vía votos normales, como los demás, porque han sido rechazados por los periodistas votantes. ¿El motivo?

La vinculación de ambos al tema esteroides, pues alrededor de ambos en algún momento hubo mucha evidencia.

Bonds, con 762 jonrones, el primero de por vida en MLB, 2935 hits y 1996 empujadas, estuvo diez años en los votos. Su última vez fue 2022 cuando sacó 66.5 (el requerido es 75%).

Clemens tuvo números extraordinarios también. Su record de ganados y perdidos fue de 354-184, efectividad de 3.12 y anexa la tremenda cantidad de 4672 ponchados. En este último renglón es tercero de todos los tiempos, superado solamente por Nolan Ryan con 5714 y Randy Johnson 4875. Clemens también estuvo diez años y su mejor puntuación fue 65.2% en 2022.

Este llamado Comité de Era contempla jugadores desde 1980 hacia acá y hará su elección el próximo 7 de diciembre durante la reunión invernal en Orlando, Florida. Podrán ser electos quien saque 75%. ¿Serán electos? No tengo idea, pero el comisionado ha dado permiso para que sean incluídos en las boletas de este comité especial, que elige cada 3 años.

FALLECIDO: Por cierto, este martes se dio a conocer el fallecimiento de Victor Conte, el hombre dueño de un laboratorio que producía sustancias de dopaje en Estados Unidos y al cual estaría ligado Bonds. Incluso, su entrenador personal, Greg Anderson, estuvo 6 meses en prisión, entre la cárcel y domiciliaria. Igualmente, un entrenador personal de Clemens tuvo problemas con la justicia. Y Bonds fue entrevistado por un gran jurado, aunque no hubo resultados.

Hubo otro señor en Florida, llamado Anthony Bosch, con un laboratorio similar, que tenía relaciones con Alex Rodríguez y allí surgieron todos los problemas de A-Rod. Inclusive, por esa clínica fueron suspendidos por dopaje una docena de peloteros dominicanos en 2012.

LOS PREMIOS

Este mes de noviembre, a partir del lunes 10, se anunciarán los distintos premios de Grandes Ligas, en los votos de los periodistas. Echemos una mirada a los finalistas, modelo que viene funcionando hace varios años (antes era una canasta libre).

MVP: Sigue siendo el premio más popular, pero todo luce indicar que este año repetirán los mismos del 2025, es decir Aaron Judge en la Americana y Shohei Ohtani en la Nacional. Algunos creen que Cal Raleigh , de Seattle, tiene un chance contra Judge, pero eso no se ve muy claro. También figura José Ramírez, sin oportunidad.

En la Nacional, Ohtani será desafiado por Juan Soto y Kyle Schwarber, pero eso ya está decidido.

MANAGERS: La competencia de este año podría estar bien dura. En la Americana compiten John Schneider de Toronto, Stephen Vogt de Cleveland y Dan Wilson de Seattle. Para mi, el más meritorio es Wilson, que ganó la división Oeste para los Marineros por vez primera desde el 2001. En la Nacional pelean el premio Pat Murphy, de Milwaukee, Terry Francona, de Cincinnati y Rob Thomson, de Filadelfia. Murphy ganó el año pasado y Thomson ganó su división por segundo año seguido. Es mi favorito.

CY YOUNG: En la Americana figuran tres: Garrett Crochett de Boston, Tarik Skubal de Detroit y Hunter Brown de Houston. Skubal fue el ganador del 2024, y es el favorito nuevamente.. Los candidatos en la Nacional son el dominicano Christopher Sánchez, de Filadelfia, Yoshinobu Yamamoto, de los Dodgers y Paul Skenes, de los Piratas. Skenes fue el novato del año pasado, y es favorito para este premio luego de una campaña en que tuvo efectividad de 1.97, la mejor de MLB.

NOVATOS: Son los nuevos personajes de Grandes Ligas. El jardinero Roman Anthony, de Boston, el inicialista Nick Kurtz, de Oakland y el short del mismo club, Jacob Wilson, son los competidores. Kurtz, que pegó 4 jonrones en un juego el 25 de julio, es el favorito luego de disparar 36 cuadrangulares en 117 juegos.

En la Nacional, el receptor de Atlanta Drake Baldwin, el antesalista de Milwaukee Caleb Durbin y el lanzador Cade Horton, de Chicago Cubs. Me luce que los dominicanos se irán en blanco.

