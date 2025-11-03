Entonces, Ricardo tenía razón

Ahora tenemos que fracasó la serie de Águilas y Gigantes en el Citi Field de Nueva York.

Félix Cabrera, el presidente de Latin Events, emitió un comunicado refiriendo la baja venta de boletas, que obliga a tomar esa medida cuando faltan pocos días del evento. Todo esto es lamentable, porque esos tres juegos son válidos para el calendario regular y están señalados para los días viernes, sábado y domingo próximos, es decir, 7, 8 y 9.

Como el anuncio se hizo el viernes, significa que la cancelación se hizo una semana antes, como si fuera un juego de canicas (bellugas le dicen en el Cibao).

¿Qué pasará con esos tres juegos? Los equipos deberán tomar una decisión, y lo más razonable parece ser que los jueguen aquí, dos en Santiago, uno en el Julián Javier.

Lidom y Vitelio Mejía lanzaron fuego contra Félix Cabrera diciendo que no están de acuerdo con los motivos de la suspensión. ¿Cuáles motivos? Dizque la “Migra”, la misma de Donald Trump que está deportando latinos hacia sus países. Dizque los dominicanos tienen miedo de ir a sitios públicos para que no los agarren. ¿Será cierto eso?

Y viene otro lío, que tal vez llegue a la justicia ordinaria, relacionado con el dinero. Porque ayer consulté con Águilas, Gigantes y la Federación de Peloteros, y todos recibieron un buen dinero de adelanto, tal como estaba previsto, dicen que casi un millón de dólares. Ahora vienen negociaciones, a ver cuánto devuelven de los montos depositados.

También está el asunto del contrato de dos años para esta serie, que, según me cuentan, Águilas y Gigantes pedirán que quede sin efecto como una de las condiciones para aceptar esta cancelación.

Y ahora recuerdo la voz de alarma dada por Ricardo Ravelo, expresidente del Licey, cuando dijo que su equipo no volvería a Nueva York vía Félix Cabrera ni David Ortiz… ¿Tenía razón? ¿Qué le dirán ahora?

LA IRONÍA: Las Estrellas Orientales sufrieron este lunes su octava derrota seguida luego de haber ganado sus cuatro primeros juegos. Y pasan por ese prolongado mal momento, pese a que su promedio colectivo de bateo es de .254 y son líderes de jonrones de la liga con 15, lejos de todo el mundo. (Las Águilas, con 8 victorias y 1 derrota, han pegado un tercio: 5 jonrones). Inclusive, el líder de jonrones es Miguel Sanó con 6, y su compañero Rodolfo Castro es cuarto con 4, aunque con bajo promedio de .179.

El problema principal ha sido el picheo, con una pésima efectividad de 5.75, la cual deben mejorar de inmediato. Fernando Tatis, el mánager, y el gerente general Ángel Ovalles, tienen muchos días con malos sueños.

LOS SMITH: Está circulando en redes el asunto de los dos Will Smith, el cátcher de los Dodgers y el lanzador que salió de las Grandes Ligas el año pasado.

Smith, el héroe de la Serie Mundial, pues dio el jonrón decisivo en el inning 11, es un jugador premium del equipo bicampeón. Él tiene contrato de largo plazo por 10 años y US$140 millones (2024-2033), y ya suma tres anillos de campeón de Serie Mundial: 2020, 2024 y 2025. En la Serie Mundial tuvo una ofensiva de 30-8, promedio de .267, 2 jonrones y OBP de .535. En la temporada regular: .296, 17 HR, 61 impulsadas y .404 en base.

El otro es lanzador derecho y estuvo en Liga Mayor hasta el año pasado, jugando para varios clubes: Atlanta, Texas, Milwaukee, etc. Su carrera MLB se desarrolló entre 2012-2024 y asistió a dos Series Mundiales. La primera fue en 2022 con Atlanta, una derrota ante Houston. Y la segunda fue en 2023 con Texas ante Arizona, una victoria.

Y si usted se está preguntando si se enfrentaron alguna vez, la respuesta es correcta, pues Smith, el pitcher, era relevo: en 4 turnos el cátcher falló todos.

Notas de mlb



.- Fernando Tatis Jr. tiene su premio de compensación cuando recibe su segundo Guante de Oro como jardinero, debido a su gran trabajo con San Diego. Él lo había logrado en 2023.

.- Walter Weiss fue nombrado mánager de los Bravos de Atlanta. Es un antiguo shortstop que dirigió a Colorado por cuatro temporadas. Tiene 61 años de edad.

.- Tres finalistas dominicanos para los premios MLB de esta pasada campaña: Juan Soto para el MVP, Cristopher Sánchez para el Cy Young, y José Ramírez para el MVP de la Liga Americana (con Aaron Judge y Cal Raleigh). Es un honor la elección, pero es poco probable que alguno de ellos gane. Quien más se acerca es el pitcher Sánchez, a Paul Skenes.