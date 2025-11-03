Liga Mercedes celebrará 59 años con varias actividades

La Liga Deportiva Mercedes anunció la celebración de su 59 aniversario con una serie de actividades en el marco de toda esta semana.

Luis Mercedes, presidente de la entidad que lleva su nombre, informó que el programa de conmemoración inicia este martes 4 de noviembre con el recibimiento, de una comisión de la liga, de una selección de béisbol infantil de Aruba.

Al día siguiente, habrá una cena para conmemorar el 59 aniversario de fundada la liga. Esta actividad se realizará en compañía de la sociedad de padres de la liga.

En tanto, el jueves 6 se celebrará un partido con la selección de Aruba, dos equipos de Santiago, así como de la Liga Deportiva Mercedes en los terrenos de la entidad, ubicada en la avenida Tiradentes del ensanche La Fe.

El veterano dirigente deportivo expresó que el calendario de festividades continúa el viernes 7 con diferentes actividades en la sede de la Liga Mercedes.

El sábado 8 se efectuará el acto de entrega de trofeos y diplomas a los jugadores más destacados del recién concluido torneo de béisbol infantil número 56 y que estuvo dedicado al ministro de la Presidencia, licenciado José Ignacio Paliza. Este acto está pautado para las diez de la mañana en las instalaciones de la Liga Deportiva Mercedes.

Mientras que el domingo 9, diez equipos de la liga estarán viajando a Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís y La Vega donde sostendrán encuentros con igual cantidad de selecciones de esas ciudades del interior del país.

Las festividades conmemorativas al 59 aniversario de la Liga Deportiva Mercedes concluyen con un almuerzo a celebrarse en el Hotel Lina con la presencia de personalidades que, desde su fundación, han respaldado las actividades de esta entidad.