Estrellas contratan a los relevistas Green y Woodward, Antone y Nolin son dejados libres

Las Estrellas Orientales contrataron a los relevistas norteamericanos Josh Green (derecho) y J.P. Woodward (zurdo) en sustitución de los también norteamericanos y lanzadores abridores Nate Antone y Sean Nolin.

Green estará en el róster semanal, a partir de este lunes, anunciaron las Estrellas por medio a un despacho de prensa del club.

Los dos nuevos relevistas de las Estrellas tienen experiencia en el béisbol del Caribe.

Green (1-0, 2.89 en 10 juegos) lanzó el invierno pasado con Tomateros de Culiacán, de la Liga Mexicana del Pacífico; donde Woodward (4-2, 2.86, en 35 juegos) actuó para los Venados de Mazatlán.

Tanto Green como Woodward también lanzaron en el verano de 2025 en la Liga Mexicana. Green (2-5, 4.78 en 35 juegos) lo hizo con el equipo de Jalisco. Woodward (0-0, 4.97 en 17 juegos), con Oaxaca. Ponchó 10 bateadores en 12.2 entradas. El 57 % de los batazos que le conectaron fueron rodados.

En la temporada 2024-2025, Woodward (0-0, 6.75) lanzó con las Águilas Cibaeñas en 4 partidos del Round Robin, en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, donde sumó 2.2 entradas con WHIP de 1.13; FIP de 3.92.

Antone (0-1, 13.50 en 3 juegos) y Nolin (0-0, 7.20 en 5 juegos) fueron dejados libres por las Estrellas.