Estrellas contratan a los relevistas Green y Woodward, Antone y Nolin son dejados libres

Tanto Green como Woodward también lanzaron en el verano de 2025 en la Liga Mexicana.

Josh Green es uno de los nuevos refuerzos de las Estrellas Orientales.fuente externa

Listín DiarioSan Pedro de Macorís

Las Estrellas Orientales contrataron a los relevistas norteamericanos Josh Green (derecho) y J.P. Woodward (zurdo) en sustitución de los también norteamericanos y lanzadores abridores Nate Antone y Sean Nolin.

Green estará en el róster semanal, a partir de este lunes, anunciaron las Estrellas por medio a un despacho de prensa del club.

Los dos nuevos relevistas de las Estrellas tienen experiencia en el béisbol del Caribe.

Green (1-0, 2.89 en 10 juegos) lanzó el invierno pasado con Tomateros de Culiacán, de la Liga Mexicana del Pacífico; donde Woodward (4-2, 2.86, en 35 juegos) actuó para los Venados de Mazatlán.

Tanto Green como Woodward también lanzaron en el verano de 2025 en la Liga Mexicana. Green (2-5, 4.78 en 35 juegos) lo hizo con el equipo de Jalisco. Woodward (0-0, 4.97 en 17 juegos), con Oaxaca. Ponchó 10 bateadores en 12.2 entradas. El 57 % de los batazos que le conectaron fueron rodados.

En la temporada 2024-2025, Woodward (0-0, 6.75) lanzó con las Águilas Cibaeñas en 4 partidos del Round Robin, en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, donde sumó 2.2 entradas con WHIP de 1.13; FIP de 3.92.

Antone (0-1, 13.50 en 3 juegos) y Nolin (0-0, 7.20 en 5 juegos) fueron dejados libres por las Estrellas.

