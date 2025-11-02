Se suspende por mala condición del terreno el partido entre Águilas y Gigantes

El partido entre los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas fue suspendido debido a las condiciones no favorables del terreno de juego, especialmente en la zona de los jardines, producto de la gran cantidad de agua caída desde el sábado en San Francisco de Macorís.

Los árbitros, en coordinación con las autoridades de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), determinaron que el terreno no reunía las condiciones adecuadas para iniciar el encuentro.

La liga informará próximamente la nueva fecha en que será reprogramado este partido.