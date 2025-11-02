Framber Valdez encabeza lista de más de 15 dominicanos agentes libres en Grandes Ligas
Luego de concluida la Serie Mundial, en la que los Dodgers de Los Ángeles se proclamaron campeones por segundo año consecutivo, comenzó oficialmente el período de agencia libre en las Grandes Ligas, y con él, más de quince peloteros dominicanos buscarán contrato para la temporada 2026.
El grupo está encabezado por Framber Valdez, el destacado lanzador zurdo de los Astros de Houston, quien tras varios años de consistencia y dominio en la rotación texana, entra al mercado como uno de los brazos más cotizados de este invierno.
Valdez, de 31 años, fue figura clave en la rotación de Houston y ahora podría firmar un contrato millonario, dada su experiencia y su durabilidad.
Entre los demás dominicanos declarados agentes libres se encuentran Marcell Ozuna, de los Bravos de Atlanta; Gary Sánchez, de los Orioles de Baltimore; y Starling Marte, de los Mets de Nueva York, todos con amplia trayectoria y experiencia ofensiva en la liga.
También aparecen nombres como Miguel Andújar (Rojos de Cincinnati), Amed Rosario (Yankees), Rafael Montero (Tigres de Detroit) y Miguel Castro (Medias Blancas), quienes intentarán revalorizarse en el mercado tras temporadas de altibajos.
La lista incluye además a Carlos Santana y Willi Castro (Cachorros), Luis Amado García y José Ureña (Angelinos), Gregory Soto (Mets), José Leclerc (Atléticos) y Seranthony Domínguez (Azulejos de Toronto), completando un contingente criollo que se suma a los 137 jugadores declarados agentes libres al término de la campaña 2025, según informó la oficina del comisionado de la MLB.
A continuación la lista completa de los 137 jugadores agentes libres en Grandes Ligas:
Arizona Diamondbacks (3): Jalen Beeks, Zac Gallen, James McCann
Atlanta Braves (4): Raisel Iglesias, Charlie Morton, Marcell Ozuna, Connor Seabold
Baltimore Orioles (3): Zach Eflin, Gary Sanchez, Tomoyuki Sugano
Boston Red Sox (4): Steven Matz, Dustin May, Rob Refsnyder, Justin Wilson
Chicago Cubs (10): Ryan Brasier, Willi Castro, Aaron Civale, Brad Keller, Drew Pomeranz, Taylor Rogers, Carlos Santana, Mike Soroka, Caleb Thielbar, Kyle Tucker
Chicago White Sox (3): Tyler Alexander, Miguel Castro, Michael A. Taylor
Cincinnati Reds (5): Miguel Andujar, Zack Littell, Nicholas Martinez, Wade Miley, Emilio Pagan
Cleveland Guardians (2): Jakob Junis, Lane Thomas
Colorado Rockies (2): Orlando Arcia, German Marquez
Detroit Tigers (6): Alex Cobb, Kyle Finnegan, Thomas Kahnle, Rafael Montero, Chris Paddack, Gleyber Torres
Houston Astros (4): Victor Caratini, Craig Kimbrel, Brendan Rodgers, Framber Valdez
Kansas City Royals (4): Adam Frazier, Hunter Harvey, Luke Maile, Mike Yastrzemski
Los Angeles Angels (10): Tyler Anderson, Andrew Chafin, Luis Amado Garcia, Kyle Hendricks, Kenley Jansen, Yoan Moncada, Luis Rengifo, Hunter Strickland, Chris Taylor, Jose Urena
Los Angeles Dodgers (7): Michael Conforto, Andrew Heaney, Enrique Hernandez, Clayton Kershaw, Michael Kopech, Miguel Rojas, Kirby Yates
Miami Marlins (0):
Milwaukee Brewers (2): Shelby Miller, Jordan Montgomery
Minnesota Twins (1): Christian Vazquez
New York Mets (8): Griffin Canning, Ryan Helsley, Starling Marte, Cedric Mullins II, Tyler Rogers, Gregory Soto, Ryne Stanek, Jesse Winker
New York Yankees (8): Paul Blackburn, Paul Goldschmidt, Trent Grisham, Amed Rosario, Austin Slater, Luke Weaver, Devin Williams, Ryan Yarbrough
Athletics (3): Jose Leclerc, Scott McGough, Sean Newcomb
Philadelphia Phillies (9): Walker Buehler, Max Kepler-Rozycki, Tim Mayza, J.T. Realmuto, David Roberston, Jordan Romano, Kyle Schwarber, Ranger Suarez, Lou Trivino
Pittsburgh Pirates (2): Andrew McCutchen, Tommy Pham
St. Louis Cardinals (1): Miles Mikolas
San Diego Padres (6): Luis Arraez, Dylan Cease, Nestor Cortes, Jose Iglesias, Martin Maldonado, Ryan O’Hearn
San Francisco Giants (3): Wilmer Flores, Dominic Smith, Justin Verlander
Seattle Mariners (4): Caleb Ferguson, Luke Jackson, Josh Naylor, Eugenio Suarez
Tampa Bay Rays (2): Adrian Houser, Coco Montes
Texas Rangers (12): Shawn Armstrong, Patrick Corbin, Daniel Coulombe, Jonathan Gray, Merrill Kelly, Tyler Mahle, Christopher Martin, Phil Maton, Hoby Milner, Dylan Moore, Donovan Solano, Rowdy Tellez
Toronto Blue Jays (6): Chris Bassitt, Bo Bichette, Seranthony Dominguez, Ty France, Isiah Kiner-Falefa, Max Scherzer
Washington Nationals (3): Josh Bell, Paul DeJong, Derek Law