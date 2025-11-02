Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

Escogido remonta con su bateo y derrota 10-5 al Licey

Tras la victoria, los Leones (5-5) ascienden a la segunda plaza de la tabla de posiciones, mientras que el Licey (4-5) desciende al cuarto puesto.

Jugadores de los Leones del Escogido saludan a Sócrates Brito luego de anotar una carrera.

Jugadores de los Leones del Escogido saludan a Sócrates Brito luego de anotar una carrera.

Avatar del Listín Diario

Santo Domingo

Con un rally de ocho anotaciones en el cuarto episodio, los Leones del Escogido vinieron de atrás para vencer 10-5 a los Tigres del Licey este domingo en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los azules, dueños de casa, marcaron cuatro vueltas frente a Grant Gavin en el primer episodio con un grand slam de Armando Álvarez por el prado izquierdo. Los locales se mantuvieron dominando el juego 5-0 hasta que los escarlatas se rebelaron en el cuarto acto.

Paolo Espino inició la entrada con ponche a Sócrates Brito, pero sencillos consecutivos de Franchy Cordero y Yamaico Navarro al central lo hicieron saltar de la lomita, con lo que Michael Arias entró a lanzar. Junior Lake remolcó a Cordero con otro indiscutible al central y una base por bolas a Jonathan Araúz llenó las almohadillas. Un lanzamiento salvaje permitió que Navarro entrara en carrera y un imparable de Alexander Canario al jardín derecho empujó otras dos para los rojos.

Ulises Joaquín sustituyó a Arias y la fiesta continuó. Un incogible de Martín Maldonado al prado derecho y una transferencia a César Prieto volvieron a llenar los sacos para Erik González que se embasó por error en tiro de Sergio Alcántara, con lo que Canario y Maldonado alcanzaron el plato.

Jordi Martínez subió al montículo por los bengalíes a tratar de calmar la situación, pero un lanzamiento desviado llevó a la registradora a Prieto y a la intermedia a González, quien pasó a la antesala por infield-hit de Cordero al campocorto y anotó la número ocho de los escogidistas con sencillo de Navarro por tercera.

El triunfo de los melenudos quedó sellado con otras dos rayitas en el sexto y el trabajo del bullpen, que luego de Gavin se combinó para limitar los bates de los Tigres a una vuelta en 8.1 capítulos, destacándose Rolddy Muñoz con tres ponches en el séptimo y Fernando Abad con una entrada inmaculada en el octavo.

El lanzador ganador fue Luis Santos (1-0) al presentarse en un inning en blanco, de un hit y dos ponches. El revés fue para Joaquín (1-1) al tolerar tres de las ocho anotaciones del cuarto episodio sin sacar un solo out.

Por los escarlatas, Navarro se fue de 5-4, con doble, dos producidas y una anotada; Cordero, de 5-3, con dos anotadas; Canario, de 4-1, con dos impulsadas y una anotada, y Prieto, de 4-2, con dos anotadas y transferencia. Por los añiles, Álvarez bateó de 5-3, con cuadrangular, cuatro empujadas y una anotada, y Núñez, de 4-2, con doble, una anotada y boleto.

Tras la victoria, el Escogido (5-5) asciende a la segunda plaza de la tabla de posiciones, mientras que el Licey (4-5) desciende al cuarto puesto.

Los Leones descansarán este lunes para enfrentar el martes a las Águilas Cibaeñas a las 7:30 de la noche en su primera visita a Santiago de los Caballeros.

Tags relacionados