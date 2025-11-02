Escogido remonta con su bateo y derrota 10-5 al Licey

Con un rally de ocho anotaciones en el cuarto episodio, los Leones del Escogido vinieron de atrás para vencer 10-5 a los Tigres del Licey este domingo en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los azules, dueños de casa, marcaron cuatro vueltas frente a Grant Gavin en el primer episodio con un grand slam de Armando Álvarez por el prado izquierdo. Los locales se mantuvieron dominando el juego 5-0 hasta que los escarlatas se rebelaron en el cuarto acto.

Paolo Espino inició la entrada con ponche a Sócrates Brito, pero sencillos consecutivos de Franchy Cordero y Yamaico Navarro al central lo hicieron saltar de la lomita, con lo que Michael Arias entró a lanzar. Junior Lake remolcó a Cordero con otro indiscutible al central y una base por bolas a Jonathan Araúz llenó las almohadillas. Un lanzamiento salvaje permitió que Navarro entrara en carrera y un imparable de Alexander Canario al jardín derecho empujó otras dos para los rojos.

Ulises Joaquín sustituyó a Arias y la fiesta continuó. Un incogible de Martín Maldonado al prado derecho y una transferencia a César Prieto volvieron a llenar los sacos para Erik González que se embasó por error en tiro de Sergio Alcántara, con lo que Canario y Maldonado alcanzaron el plato.

Jordi Martínez subió al montículo por los bengalíes a tratar de calmar la situación, pero un lanzamiento desviado llevó a la registradora a Prieto y a la intermedia a González, quien pasó a la antesala por infield-hit de Cordero al campocorto y anotó la número ocho de los escogidistas con sencillo de Navarro por tercera.

El triunfo de los melenudos quedó sellado con otras dos rayitas en el sexto y el trabajo del bullpen, que luego de Gavin se combinó para limitar los bates de los Tigres a una vuelta en 8.1 capítulos, destacándose Rolddy Muñoz con tres ponches en el séptimo y Fernando Abad con una entrada inmaculada en el octavo.

El lanzador ganador fue Luis Santos (1-0) al presentarse en un inning en blanco, de un hit y dos ponches. El revés fue para Joaquín (1-1) al tolerar tres de las ocho anotaciones del cuarto episodio sin sacar un solo out.

Por los escarlatas, Navarro se fue de 5-4, con doble, dos producidas y una anotada; Cordero, de 5-3, con dos anotadas; Canario, de 4-1, con dos impulsadas y una anotada, y Prieto, de 4-2, con dos anotadas y transferencia. Por los añiles, Álvarez bateó de 5-3, con cuadrangular, cuatro empujadas y una anotada, y Núñez, de 4-2, con doble, una anotada y boleto.

Tras la victoria, el Escogido (5-5) asciende a la segunda plaza de la tabla de posiciones, mientras que el Licey (4-5) desciende al cuarto puesto.

Los Leones descansarán este lunes para enfrentar el martes a las Águilas Cibaeñas a las 7:30 de la noche en su primera visita a Santiago de los Caballeros.