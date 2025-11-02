Abinader felicita a Teoscar Hernández y a los Dodgers por su triunfo en la Serie Mundial

El presidente Luis Abinader felicitó al pelotero dominicano Teoscar Hernández quien, junto a los Dodgers de Los Ángeles, se coronaron como campeones de la Serie Mundial de béisbol de las Grandes Ligas por segundo año consecutivo.

A traves de su cuenta de la red social X, el mandatario señaló que el esfuerzo de Hernández llenó de orgullo al país.

"¡La bandera dominicana vuelve a brillar en la Serie Mundial! Felicidades a Teoscar Hernández y a los Dodgers por este gran triunfo. Tu esfuerzo y entrega llenan de orgullo a todo el pueblo dominicano". escribió el presidente.

Con cinco carreras por cuatro, los Dodgers vencieron a los Blue Jays de Toronto y se conviertieron en el primer equipo en ganar dos campeonatos seguidos desde el año 2000 del béisbol de las Grandes Ligas.

El año pasado, derrotaron a los Yankees de Nueva York en cinco encuentros, serie en la que Freddie Freeman se llevó el premio al Jugador Más Valioso.

En esta ocasión, los Dodgers estuvieron a dos outs para ser eliminados en la parte alta del noveno, pero Miguel Rojas conectó un sorpresivo jonrón ante el cerrador de los Azulejos de Toronto, Jeff Hoffman, para empatar el encuentro y posteriormente ganarlo en entradas extras.