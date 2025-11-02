Aaron Sánchez vuelve a dominar y Toros propinan la séptima derrota seguida a Estrellas

Rafael Lantigua y Gustavo Campero debutaron con jonrones cada uno, y Aaron Sánchez lanzó 6 sólidas entradas, para guiar la victoria 7-2 de los Toros del Este sobre las Estrellas Orientales, en partido celebrado en el Estadio Tetelo Vargas.

Lantigua y Campero, fueron los más destacados a la ofensiva, debutando en grande cada uno con su primer cuadrangular de la campaña y ampliando a 11 los jonrones colectivos de los Toros, ubicándose segundos en este departamento.

El abridor taurino Aaron Sánchez (2-0, 1.06) logró su tercera salida de calidad de la campaña y segunda de esta semana. Sánchez lanzó 6 entradas de tan sólo una carrera, tres hits, un boleto y propinó 5 ponches, para completar una gran actuación en esta semana, donde logró 12 entradas, de sólo 2 carreras, 7 hits, dos bases por bolas y 12 ponches.

La derrota recayó sobre el abridor verde Enny Romero (0-1, 4.76), luego de permitir dos vueltas y dos hits en cinco entradas.

Con la victoria, los Toros (5-5) vuelven a colocar su récord en .500, y le propinan a las Estrellas (4-7) su séptima derrota en línea.

LAS CARRERAS

Los Toros marcaron al inicio de la segunda entrada, con hit empujador de dos vueltas de Bryan De La Cruz al prado central, para colocar el partido 2-0, remolcando a Ronaldo Hernandez y Gilberto Celestino que se habían embasado por bases por bolas.

Las Estrellas descontaron en el quinto inning con doble productor de una rayita de Euribiel Angeles, para acercar a los verdes 2-1 en la pizarra.

Los Toros volvieron al ataque en el sexto, con jonrón (1º) solitario al jardín derecho del importado debutante, Gustavo Campero, quien entró como emergente en este turno, colocando el marcador 3-1.

En el séptimo, él también debutante por los Toros, Rafael Lantigua pegó cuadrangular (1º) con uno a bordo, hacía el bosque izquierdo, para aumentar la ventaja 5-1.

Los Toros agregaron dos vueltas más en el octavo, una con fly de sacrificio al prado derecho de Eloy Jiménez con bases llenas, y otra con sencillo al left del antesalista Yairo Muñoz para poner el marcador 7-1.

Los verdes lograron otra carrera, en la octava entrada, y una vez más del bate de Euribiel Angeles, pegando jonrón (1º) por el jardín izquierdo, colocando el score 7-2.

Por los Toros, Rafael Lantigua de 3-1, jonrón, dos remolcadas, una anotada y un boleto; Gustavo Campero de 2-1, cuadrangular, una producida, anotó dos; Bryan De La Cruz de 5- , dos empujadas, Yairo Muñoz de 4-2, una remolcada, una anotada y Eloy Jiménez de 3-1 con una producida.

Por las Estrellas, Euribiel Angeles de 3-2, jonrón y doble, dos empujadas, una anotada; Raimel Tapia e Ismael Munguía conectaron un hit cada uno.

Este lunes los Toros descansan, pero el martes tendrán la primera visita de los Gigantes del Cibao a La Romana.