Yamamoto y Dodgers fuerzan a 7mo juego de la Serie Mundial, con victoria de 3-1 sobre Azulejos

Una ventaja de dos carreras estaba en riesgo de escapárseles a los Dodgers en el noveno inning, junto con la oportunidad de llevar la Serie Mundial hasta un séptimo juego.

De pronto, el venezolano Andrés Giménez conectó lo que parecía un sencillo de dos carreras que empataría la pizarra. Pero Kiké Hernández realizó una jugada inédita en la larga historia del Clásico de Otoño.

Yoshinobu Yamamoto venció a Toronto por segunda vez en una semana, Mookie Betts se desperezó con un sencillo de dos carreras en una tercera entrada de tres anotaciones y los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores, se impusieron el viernes 3-1 sobre los Azulejos para llevar la Serie Mundial a un séptimo y decisivo encuentro.

“Son las dos mejores palabras en el deporte: séptimo juego”, valoró el manager de Toronto John Schneider.

Yamamoto no estuvo tan afinado como en su juego completo de cuatro hits en el segundo compromiso de esta serie, el primer juego completo de la Serie Mundial en una década.

De cualquier modo, duró seis entradas y permitió apenas un sencillo impulsor en la tercera por parte de George Springer, quien regresó después de perderse dos juegos por una lesión en el costado derecha.

Los relevistas novatos Justin Wrobleski y Roki Sasaki se combinaron para conseguir seis outs antes de que el abridor Tyler Glasnow saliera del bullpen para escapar de un aprieto en la novena entrada y rescatar a los Dodgers.

Glasnow necesitó sólo tres lanzamientos para lograrlo. Con corredores en segunda y tercera y sin outs , hizo que Ernie Clement elevara su primer pitcheo hacia el cuadro para un out fácil . Luego, Giménez conectó una línea al jardín izquierdo, que el puertorriqueño Kiké Hernández convirtió en una doble matanza para terminar el juego.

Hernández atrapó la bola corriendo entre el bosque izquierdo y el central y lanzó a la segunda base, donde el venezolano Miguel Rojas hizo una difícil jugada, recogiendo la bola de un bote para retirar a Addison Barger.

“Estaba jugando un poco más adelante de lo que se me requería. Pero dada la situación, con un tipo realmente rápido en segunda base, pensé, ‘¿sabes qué? Voy a jugar realmente, realmente adelante. Si la golpea sobre mi cabeza, bien por él’. Siento que su poder es más hacia el lado de halar”, dijo Hernández.

“De alguna manera pude escuchar que el bate se rompió incluso con esa multitud. Lo loco es que no tenía idea de dónde estaba la bola porque estaba en las luces todo el tiempo. Pero dada la situación en el juego, la Serie Mundial en riesgo y lo bien que estaba bateando esta noche, pensé, ‘me va a golpear en la cara, pero no voy a detenerme. No voy a frenar’. Y al final, la bola salió de las luces y fue a mi guante.”

Fue la primera doble matanza 7-4 para terminar un juego en la historia de la postemporada, según el Elias Sports Bureau.

“Le di un tiro realmente difícil de atrapar. Creo que fue una mejor atrapada que una buena jugada de mi parte”, dijo Hernández.

Sasaki golpeó al mexicano Alejandro Kirk con un lanzamiento de 0-2 para comenzar la entrada, y Barger conectó un doble de terreno entre el jardín izquierdo y el central —la pelota se quedó atascada en el acojinado al pie de la barda.

Fue entonces cuando el manager de los Dodgers, Dave Roberts, llamó a Glasnow.

“Simplemente sentí que en ese momento, Roki no estaba tan afinado y sentí que Glas es un tipo que tiene cosas para hacer fallar el swing y simplemente quería apostar por él”, dijo Roberts. “Ha estado ansioso por tener un impacto.”

Max Scherzer abrirá el séptimo juego el sábado por la noche para los Azulejos. El tres veces ganador del premio Cy Young también comenzó el séptimo juego de la Serie Mundial de 2019, en el que se fue sin decisión cuando Washington ganó el título sobre Houston.

“Estos muchachos son realmente buenos en simplemente pasar la página”, dijo el manager de Toronto, John Schneider. “Ese es un final salvaje. Me encanta la forma en que jugamos.”

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-0. El boricua Hernández de 4-0. El venezolano Rojas de 3-0.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 3-1. El mexicano Kirk de 3-0. El venezolano Giménez de 4-0.