¿Qué le pasa a Teoscar Hernández? Su bate es crucial para Dodgers en el Juego 7

Desde su llegada a los Dodgers de Los Ángeles, Teoscar Hernández ha sido una pieza de gran valor, principalmente por su aporte ofensivo.

Aunque en sus dos temporadas con el equipo no ha tenido el promedio de bateo más alto, su capacidad para responder en los momentos decisivos lo ha convertido en un bateador oportuno.

En 2024, por ejemplo, terminó con promedio de .272, y fue clave en la conquista de la Serie Mundial.

Este año, en los playoffs, el dominicano comenzó encendido, tal como cerró el 2024.

En la serie del Wild Card contra los Rojos de Cincinnati, bateó .400, con dos cuadrangulares y seis carreras remolcadas en solo dos partidos. Sin embargo, a partir de ahí, su ofensiva entró en altibajos.

En la Serie Divisional frente a los Filis de Filadelfia, bateó .250, y en la Serie de Campeonato ante los Cerveceros de Milwaukee apenas .200, con un solo cuadrangular en cada una de esas rondas.

En la Serie Mundial la historia ha sido similar.

Teoscar registra promedio de .269, con un cuadrangular y siete imparables, pero también acumula diez ponches y un porcentaje de embasarse de .321, con solo dos bases por bolas.

Su producción, hasta ahora, no ha sido determinante, aunque la baja ofensiva ha sido un problema colectivo en Los Ángeles: más allá de Shohei Ohtani y Will Smith, la alineación de los Dodgers no ha mostrado la contundencia que los llevó a coronarse ante los Yankees de Nueva York el año pasado.

Su bate es crucial en juego 7

Pese a esa inconsistencia, el bate de “El Chino” -como también se le conoce-, podría ser crucial esta noche, cuando los Dodgers y los Azulejos se enfrenten en el decisivo Juego 7.

En este tipo de partidos, cualquiera puede ser el héroe, y el margen de error desaparece.

Para Los Ángeles, la ofensiva necesita un segundo motor que acompañe a Ohtani, y si el dominicano despierta, se convertiría en una verdadera amenaza para el pitcheo de Toronto.

Además, en un juego de este calibre, los lanzadores suelen enfocarse en evitar boletos y mantener las bases limpias, lo que podría permitirle al nativo de Maimón, Bonao, ver mejores picheos para conectar.

Pero, el abridor rival será el veterano Max Scherzer, y el historial no lo favorece: en siete turnos ante el derecho, Teoscar solo ha conectado un hit y se ha ponchado cinco veces.

Aún así, el contexto es distinto, el dominicano conoce la presión y ha demostrado que sabe responder cuando más se necesita.