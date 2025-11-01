¡Juego 7! Todo o nada: ¿Quiénes abrirán hoy por Dodgers y Toronto?

Tras un Juego 6 no apto para cardíacos, que terminó con una emocionante doble matanza entre Kiké Hernández y Miguel Rojas para sellar la victoria de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Azulejos de Toronto, ambas novenas se enfrascan hoy en un duelo de muerte súbita:

El tan amado —y temido— Juego 7 de la Serie Mundial.

Como suele ocurrir en este tipo de escenarios, no hay margen de error. Los dirigentes tiran el manual por la ventana y todos los brazos están disponibles.

De hecho, así lo confirmó el propio Dave Roberts, dirigente de los Dodgers, al señalar que “todo el mundo estará listo”, incluyendo el japonés Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó anoche e hizo 98 picheos.

¿Quiénes abrirán esta noche?

Por el lado de Toronto, el panorama parece está claro . El abridor será Max Scherzer, quien en su anterior salida —el Juego 3 de la Serie Mundial— trabajó cuatro entradas y un tercio, de tres carreras limpias, incluyendo dos cuandrangpulares.

En lo que va de postemporada, el veterano derecho ha lanzado 10 entradas, permitiendo cinco carreras en total.

Aun así, el dirigente John Schneider tendrá un amplio abanico de opciones si el partido se extiende o se complica temprano: el novato Trey Yesavage, el veterano Shane Bieber, e incluso Kevin Gausman, quien fue el abridor en el juego de ayer, podrían ver acción desde el bullpen.

Por el lado de Los Ángeles, todo apuntaba a que Tyler Glasnow sería el abridor natural, como lo ha sido en otras series luego de Yamamoto, Sin embargo, el plan parece que va a cambiar.

Glasnow tuvo que relevar anoche en el noveno episodio, luego de que Roki Sasaki se metiera en aprietos, y aunque solo hizo tres lanzamientos, ese trabajo inesperado podría alterar su preparación de cara al juego de hoy.

Por eso, el gran candidato para iniciar sería nada menos que Shohei Ohtani.

Más allá de su talento en el montículo, la lógica estratégica lo favorece: si Ohtani abre el encuentro, los Dodgers pueden mantenerlo en la alineación como bateador designado una vez salga del juego, sin perder otro jugador en el orden ofensivo.

Si en cambio lo utilizan como relevista, tendrían que moverlo al outfield para conservar su bate si es sustituido por otro lanzador, algo que restaría flexibilidad a los jardines de los Dodgers, pues la última vez que el japonés jugó en esa posición fue en el 2021, cuando lo hizo en siete encuentros con los Angelinos de Anaheim.

Al igual que Toronto, los Dodgers tendrían disponibles a sus abridores Glasnow, Blake Snell y al propio Yamamoto.