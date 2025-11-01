Framber Valdez lanza la primera bola previo al juego Licey vs Águilas en el Estadio Cibao

SANTIAGO.– El estelar lanzador de Grandes Ligas Framber Valdez realizó el lanzamiento de la primera bola previo al partido de este sábado entre las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey, celebrado en el estadio Cibao.

Valdez fue invitado por el Consejo Directivo de las Águilas Cibaeñas y la Comercializadora de Eventos Deportivos del Cibao, para realizar el simbólico envío que marcó el inicio del encuentro entre los tradicionales rivales.

El serpentinero zurdo forma parte de la franquicia cibaeña en la pelota dominicana, con la cual ha lanzado en varias ocasiones durante su carrera profesional.

“Nos alegra ver cómo Framber se ha establecido como uno de los mejores lanzadores de Grandes Ligas y hoy nos honra tenerlo aquí”, expresó el presidente aguilucho, Lic. Víctor García Sued.

Como en sus días de acción con el uniforme amarillo, Valdez subió al montículo aguilucho con su guante y una pelota en la mano, la cual lanzó hacia el plato, siendo recibida por Adrián Abreu, instructor de receptores de las Águilas Cibaeñas.

Durante la temporada 2025 de las Grandes Ligas, Framber Valdez registró marca de 13-11 con efectividad de 3.66, lanzando 192.0 entradas y ponchando a 187 bateadores. De por vida en MLB, el dominicano presenta balance de 81-52, con 3.36 de efectividad, 166 aperturas en 188 juegos, acumulando 1,080.2 entradas lanzadas y 912 ponches.

En postemporada, Valdez exhibe récord de 7-6, con 4.34 de efectividad, en 17 presentaciones, con 85.0 entradas lanzadas y 95 bateadores abanicados.

Con las Águilas

En su paso por las Águilas Cibaeñas, equipo que le sirvió como plataforma para llegar a las Grandes Ligas, Framber Valdez tiene marca de 2-3, con efectividad de 5.70 en 8 partidos, trabajando 23.2 entradas, permitiendo 15 carreras limpias, otorgando 8 boletos y ponchando a 19 contrarios.

En la postemporada con los amarillos, el zurdo ha compilado registro de 2-2 con efectividad de 3.24, en 10 presentaciones, lanzando 41.2 episodios, con 33 hits permitidos, 15 carreras limpias, 18 bases por bolas y 32 ponches.