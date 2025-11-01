Copa del Cibao en NY suspendida: LIDOM asegura que Águilas y Gigantes cumplieron con todo

La Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM) lamentó la decisión de la empresa Latin Events de cancelar la Copa del Cibao, serie que enfrentaría a las Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao del 7 al 9 de noviembre en el Citi Field de Nueva York, calificando esta medida como “unilateral y sorpresiva”.

En un comunicado emitido este sábado, LIDOM afirmó que las razones presentadas por Latin Events —relacionadas con el temor de los fanáticos ante recientes detenciones de inmigrantes indocumentados y la coincidencia con el partido Puerto Rico–República Dominicana del 10 de noviembre— “no pueden ser calificadas como hechos fortuitos”, ya que, según la liga, “eran del conocimiento de dicha empresa desde antes de la firma del contrato”.

La liga resaltó que ambos equipos Cibaeñas cumplieron con todos los compromisos pactados para garantizar la realización del evento, incluyendo acuerdos con comercializadores, boletería y derechos de transmisión internacional, con la meta de llevar un espectáculo de calidad a los fanáticos dominicanos residentes en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Massachusetts.

“El objetivo siempre fue garantizar un evento de alto interés para nuestra fanaticada en el exterior”, señaló la entidad, que además recordó haber hecho concesiones contractuales en favor de Latin Events para facilitar el montaje de la serie.

LIDOM enfatizó que tanto la liga como los equipos han estado y siguen estando dispuestos a cumplir con la responsabilidad de la Copa del Cibao, y reiteró su compromiso con la proyección internacional del béisbol dominicano y con los seguidores que apoyan desde fuera del país.