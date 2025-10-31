Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

estadio julián javier

Rojas y Cooper conducen a los Gigantes a obtener su primera victoria de la campaña

Johan Rojas al momento de disparar un doblete en el partido contra las Estrellas en el Estadio Julián Javier.

Johan Rojas al momento de disparar un doblete en el partido contra las Estrellas en el Estadio Julián Javier.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSan Francisco de Macorís

Johan Rojas y Cooper Johnson conectaron un doble cada uno en la victoria de los Gigantes del Cibao 3-1 sobre las Estrellas Orientales, la noche del viernes en el Estadio Julián Javier, con la que el conjunto francomacorisano puso fin a una cadena de cinco derrotas consecutivas.

Los Gigantes, que no ganaban desde el pasado 23 de octubre en Santiago (3-1 en seis entradas), rompieron además una racha de dos reveses seguidos ante las Estrellas como locales, en la temporada 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), dedicada a Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

El triunfo marcó también la primera victoria de los Potros en la campaña, luego de caer en sus primeros cinco compromisos.

Jake Farias trabajó tres episodios , en los que permitió cuatro imparables, una carrera limpia, dos boletos y un ponche ante 16 rivales.

El abridor de Estrellas , Óscar de la Cruz (P.0-1) lanzó cinco sólidas entradas de tres hits, dos carreras limpias, dos boletos y siete ponches frente a 21 bateadores.

Domingo González (G,1-0) quien entró en la sexta entrada, ponchó a uno de tres a quienes se enfrentó.Chris Ellis (S,1) ponchó a dos de tres en la novena entrada.

Por las Estrellas:

Ismael Munguía, de 2-1 con triple; Rodolfo Castro, de 3-1 con doble y una remolcada; Abraham Almonte, de 3-1 con doble impulsador; Euribiel Ángeles, de 4-1 con doble; y Francisco Peña, de 3-1.

Por los Gigantes:

Johan Rojas, de 4-2 con una anotada y un doble; Kelvin Gutiérrez, de 3-1 con anotada y remolcada; Carlos Franco, de 3-1 con boleto; Cooper Johnson, de 3-1 con doble y empujada; y Julio Carreras, de 3-1.

Con la victoria, los Gigantes ampliaron su dominio histórico frente a las Estrellas, al colocar la serie particular de por vida 147-130 a su favor.

El próximo compromiso en casa será el 3 de noviembre, nuevamente en el Estadio Julián Javier.

Tags relacionados