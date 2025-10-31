Rojas y Cooper conducen a los Gigantes a obtener su primera victoria de la campaña

Johan Rojas y Cooper Johnson conectaron un doble cada uno en la victoria de los Gigantes del Cibao 3-1 sobre las Estrellas Orientales, la noche del viernes en el Estadio Julián Javier, con la que el conjunto francomacorisano puso fin a una cadena de cinco derrotas consecutivas.

Los Gigantes, que no ganaban desde el pasado 23 de octubre en Santiago (3-1 en seis entradas), rompieron además una racha de dos reveses seguidos ante las Estrellas como locales, en la temporada 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), dedicada a Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

El triunfo marcó también la primera victoria de los Potros en la campaña, luego de caer en sus primeros cinco compromisos.

Jake Farias trabajó tres episodios , en los que permitió cuatro imparables, una carrera limpia, dos boletos y un ponche ante 16 rivales.

El abridor de Estrellas , Óscar de la Cruz (P.0-1) lanzó cinco sólidas entradas de tres hits, dos carreras limpias, dos boletos y siete ponches frente a 21 bateadores.

Domingo González (G,1-0) quien entró en la sexta entrada, ponchó a uno de tres a quienes se enfrentó.Chris Ellis (S,1) ponchó a dos de tres en la novena entrada.

Por las Estrellas:

Ismael Munguía, de 2-1 con triple; Rodolfo Castro, de 3-1 con doble y una remolcada; Abraham Almonte, de 3-1 con doble impulsador; Euribiel Ángeles, de 4-1 con doble; y Francisco Peña, de 3-1.

Por los Gigantes:

Johan Rojas, de 4-2 con una anotada y un doble; Kelvin Gutiérrez, de 3-1 con anotada y remolcada; Carlos Franco, de 3-1 con boleto; Cooper Johnson, de 3-1 con doble y empujada; y Julio Carreras, de 3-1.

Con la victoria, los Gigantes ampliaron su dominio histórico frente a las Estrellas, al colocar la serie particular de por vida 147-130 a su favor.

El próximo compromiso en casa será el 3 de noviembre, nuevamente en el Estadio Julián Javier.