Noel y Jiménez disparan cuadrangulares en triunfo de los Toros sobre el Escogido

Jhonkensy Noel y Eloy Jiménez pegaron cuadrangular cada uno, para encabezar la victoria de los Toros del Este con marcador 3-2 sobre los Leones del Escogido, en partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli este viernes por la noche.

Para Noel fue su segundo jonrón de la estación, ambos conectados en el Corral, y de su lado Jiménez se estrenó con el uniforme taurino logrando su primer cuadrangular de la campaña, para mantener a los Toros como líderes de jonrones de la liga con 8.

El pitcheo de los Toros provocó que los Leones batearan de 11-1 con corredores en posición anotadora, dejando 11 hombres en base.

Con el triunfo, los Toros (4-4) permanecen en el cuarto lugar y por primera vez en la temporada se posicionan en .500, y de su lado, los Leones caen a 3-5.

El abridor taurino, Aaron Brooks (0-0, 1.42), lanzó excelente por espacio de 4.2 entradas de tan sólo una carrera, 5 hits, dos boletos y 3 ponches.

La victoria fue para el relevista naranja Joe Corbett (1-0, 1.80) tras lanzar 1.2 sin libertades; Jesús Liranzo se anotó el salvamento (1º), sacando un tremendo cero con las bases llenas en el noveno, mientras la derrota fue para el abridor rojo Jhonny Cueto (0-3, 8.53) que permitió tres vueltas en tres entradas.

LAS CARRERAS

En el primer episodio, los Leones lograron una rayita después de un error del campocorto Iván Castillo para empezar 1-0 al frente.

De inmediato, los Toros no se hicieron esperar y viraron la pizarra con un enorme cuadrangular por todo el jardín izquierdo del toletero Jhonkensy Noel, con uno a bordo para colocar el marcador 2-1.

Un inning después, Eloy Jiménez también se unió a la fiesta y pegó un jonrón solitario por el left field para aumentar la ventaja 3-1.

Más tarde, en el sexto, los Leones sumaron una más con sencillo del veterano Jimmy Paredes para acercarse 3-2.

Por los Toros, Jhonkensy Noel de 3-1 con jonrón, dos remolcadas, una anotada; Eloy Jiménez de 3-1, cuadrangular, una empujada y una anotada; Gilberto Celestino de 4-1, anotó una e Iván Castillo de 3-1, con sencillo.

Por los Leones, Jimmy Paredes de 3-2 con una producida; Sócrates Brito de 3-1 con una remolcada y Erik González de 4-2 con un boleto.

Los Toros le devuelven la visita este sábado a los Leones, el derecho Richelson Peña será el abridor y enfrentará al zurdo Jonathan Bermúdez, a partir de las 4:00 P.M. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.