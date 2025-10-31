Latin Events anuncia cancelación de la Copa del Cibao entre Águilas y Gigante en NY

Latin Events anuncia que la Copa del Cibao, prevista a celebrarse en el City Field los días 7, 8 y 9 de noviembre próximos, ha sido cancelada. Entre la fecha del contrato y los días que corren se ha desencadenado una serie de eventos que, además de ser ajenos a la voluntad de las partes, que obligan a cancelarla.

La serie, concebida fundamentalmente para la comunidad dominicana en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Massachusetts, ha sufrido los efectos multidimensionales de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El miedo y ansiedad se han generalizado, provocando que muchas personas se abstengan de asistir a lugares donde el ICE puede hacer redadas

para evitar ser detenidos o deportados.

El clima de terror predominante debilitó el apoyo que esperábamos recibir, lo cual encuadra en un hecho fortuito, a que se le suma más recientemente como acontecimiento imprevisto que abona las razones de la cancelación, y es el juego entre República Dominicana y Puerto Rico que está pautado para el 10 de noviembre en el mismo City Field.

No obstante haber superado la promoción por televisión, radio y redes sociales a las ediciones de los dos años precedentes, la concurrencia de esas causas exógenas ejerció una influencia negativa

que aconseja cancelar la celebración de la Copa del Cibao en este 2025.

En ánimo de hacer la serie posible, Latin Events les ha propuesto a LIDOM y a los equipos pautarla para el año próximo, pues a ninguna de las partes le convendría celebrar los juegos sin la asistencia del

público que ha venido apoyando las series del 2023 y 2024 en el City Field.