En un partido efectuado el martes 31 de octubre del 2023 en el estadio Quisqueya Juan Marichal, Junior Lake, del Escogido se convirtió en el único pelotero en la historia del béisbol dominicano en registrar 30 ó más jonrones y 100 al menos 100 robadas en series regulares.

La hazaña fue lograda por Lake cuando se estafó la intermedia para ser esta su robada número 100, hecho que logró en la tercera entrada tras disparar sencillo al jardín central abriendo el acto, posteriormente se convirtió en la primera vuelta del partido.

El imparable de Lake fue frente a Johan Domínguez, de los Gigantes del Cibao. En ese momento Lake contaba con tres vuelacercas en la campaña para un total de 34 en sun historia hasta conseguir su estafada 100.

En la actualidad y sin concluir la jornada de este viernes cuenta con 487 incogibles, estos están diseminados en 68 dobletes, 9 triples y 38 jonrones. Anotadas 288 y ha remolcado 208, se ha estafado 122 bases.

Ese choque fue conquistado por el Escogido 4–2 a los Gigantes.

Campaña de apenas 31 jonrones

El jueves 8 de noviembres de 1956 en el Estadio Trujillo, el Escogido, amparado en un despiadado ataque de 17 cohetazos que incluyó un triple con las bases llenas de Willie Kirkland y un histórico cuadrangular de Osvaldo Virgil, vapuleó 9 - 2 a las Águilas. El jonrón de Virgil se produjo en el séptimo inning contra el zurdo Don Rowe, batazo que lo convirtió en el primer dominicano en sacar la pelota en el estadio Trujillo.

Virgil, además conectó un doble y dos sencillos. La victoria de los Leones se la acreditó el zurdo John Fitzgerald, quien permitió siete hits y ponchó a nueve y con la derrota cargó Bob Anderton.

En esa temporada solamente se conectaron 31 jonrones la cual es la menor cantidad de vuelacercas que se han disparado en una estación en el béisbol dominicano.

¿Sabía usted que: esos 31 bambinazos conectado en el Estadio Trujillo es la única vez que todos los jonrones de una temporada se han disparado en un solo escenario?. Esto se debió a que fue la única ocasión de las 72 estaciones jugadas en el béisbol dominicano en que todos los partidos se han efectuado en un solo estadio y fue en 1956-57.