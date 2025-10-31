George Springer regresa hoy a la alineación de los Azulejos para el Juego 6 de la Serie Mundial

George Springer regresó a la alineación de los Toronto Blue Jays para el Juego 6 de la Serie Mundial contra los Los Angeles Dodgers el viernes por la noche después de perderse dos juegos por una lesión en su costado derecho.

Springer iba a ser el primer bateador designado de los Blue Jays, que lideraban la Serie 3-2 y estaban a una victoria de su primer título desde 1993.

“Una vez que se confirma que no hay nada grave, la pregunta es: '¿Qué se puede tolerar?'”, dijo el mánager de los Blue Jays, John Schneider. “De alguna manera, a sus 36 años, ha experimentado una mejoría significativa en las últimas 48 horas”.

Bo Bichette, que aún se recuperaba de un esguince de rodilla que lo mantuvo fuera de juego durante siete semanas, estaba en la segunda base.

Springer se lesionó el costado derecho al batear en el Juego 3 e inmediatamente abandonó el juego después del primer lanzamiento de su turno al bate.

“No fue una buena noticia”, dijo Schneider sobre la salida de Springer. “Es un jugador duro. Creo que con cualquier bateador, cuando sientes que algo anda mal, te preocupas un poco. Creo que eso asusta un poco a los muchachos, pero estoy muy contento de que haya regresado”.