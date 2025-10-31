O el bosque no dejó ver los árboles o estos no dejaron ver el bosque. Mientras la mayoría se concentraba en debatir si Juan Soto cumplía con las expectativas de su fabuloso contrato con los Mets, otro dominicano, Geraldo Perdomo, alcanzaba la mejor puntuación de WAR para jugadores de posición de la Liga Nacional: 7.0

El WAR es un algoritmo que mide el aporte que hace un jugador a favor de su equipo en todas las facetas del juego. Es una herramienta creada por la “Sabermetría” que los conservadores rechazan, pero al examinar en detalle los resultados estos revelan la certeza del instrumento.

Los tres mejores WAR del viejo circuito en el indicado sentido fueron Perdomo (7.0), Shohei Ohtani (6.6) y Soto (6.2). ¿Porqué esa superioridad del torpedero de los Diamondback? Los pormenores ofrecen respuesta. Mientras Soto y Ohtani batearon para promedios de .238 y .247 con corredores en posición anotadora, Perdomo alcanzaba .331. En esa situación y dos outs, el campo corto disparó para .309 y Soto y el japonés .196 y .310 y en el crítico escenario conocido como “Al Final Cerrado” (Late & Close) Perdomo logró un astronómico .368, el jardinero de los Mets .294 y Ohtani .346. En este último contexto Perdomo solo disparó dos jonrones, mientras Ohtani y Soto lograban siete y cinco, pero el OPS de aquel fue 1.023, por debajo del de la mega estrella de los Dodgers (1.208), pero por encima del de su compatriota (.925).

En la producción de carreras, el método tradicional indica que Soto, Ohtani y Perdomo empujaron 105, 102 y 100 respectivamente; no obstante, remolcando compañeros encontrados en las almohadillas Perdomo, que empujó cien disparando veinte jonrones, encabezó al llevar a la goma un 19.1% de ellos, mientras Soto y Ohtani conseguían un 14.4% y 14.1%.

Las habilidades defensivas de Perdomo lo colocaron entre los cinco mejores torpederos del circuito, mientras Ohtani en su casi exclusivo rol de bateador designado no podía aportar nada en ese aspecto y Soto con su lamentable desempeño en el bosque derecho, sencillamente fue perjudicial.

Concluyo: si eligiera para seleccionar el JMV de la Liga Nacional, emitiera ese voto por Geraldo Perdomo.