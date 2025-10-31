Dodgers y Toronto presentan sus alineación para el juego de esta noche de la Serie Mundial

El dirigente de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, introdujo cambios en la alineación para el sexto juego de la Serie Mundial que esta noche, a partir de las ocho, sostendrán contra los Azulejos de Toronto, que están a un paso de levantar el trofeo de campeón.

Shohei Ohtani permanece como primer bate y bateador designado de los Esquivadores. El receptor Will Smih ha subido a segundo, seguido de Freddie Freeman (1B). Mookie Betts (SS), quien ha estado en un slump, será el cuarto, mientras que el dominicano Teoscar Hernández (RF).

Máx Munci (3B) ocupa la sexta casilla, el boricua Kike Hernández (LF) la séptima, y Jim Edmond sigue como octavo, pero fue movido de la intermedia al jardín central, defendido regularmente por el cubano Andy Pagés. El venezolano Miguel Rojas fue incluido en el lineup como segunda base y noveno bateador.

El piloto de los Azulejos, John Schneider, dispondrá nuevamente con George Springer como primero al palo. Springer (DH) no juega desde el tercer choque, cuando salió con molestias en un costado.

Nathan Luke (LF) bateará segundo, el dominicano Vladimir Guerrero, quien ha estado ardiendo, seguirá tercero y en la inicial. Bob Bichette (2B) cuarto, Daulton Varsho (CF) quinto, Alejandro Kirk (C) sexto, Addison Barger (RF) séptimo, Ernie Clement (3B) octavo y Andrés Jiménez (SS) noveno.

DODGERS

1-Shohei Ohtani (DH).

2-Will Smith (C).

3-Freddie Freeman (1B).

4-Mookie Betts (SS).

5-Teoscar Hernández (RF).

6-Max Munci (3B).

7-Kiké Hernández (LF).

8-Jim Edmond (CF).

9-Miguel Rojas (2B).

TORONTO

1-George Springer (DH).

2- Nathan Luke (LF)

3-Vladimir Guerrero Jr. (1B).

4-Bob Bichette (2B).

5- , Daulton Varsho (CF).

6- , Alejandro Kirk (C).

7- Addison Barger (RF).

8- Ernie Clement (3B)

9- Andrés Jiménez (SS)