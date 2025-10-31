Los Dodgers fuerzan un decisivo Juego 7 en la Serie Mundial al vencer a los Blue Jays 3-1

Yoshinobu Yamamoto venció a Toronto por segunda vez en una semana, Mookie Betts, en mala racha, conectó un sencillo de dos carreras en una tercera entrada de tres carreras y los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores, se impusieron a los Blue Jays 3-1 el viernes por la noche para forzar la Serie Mundial a un decisivo Juego 7.

Yamamoto no estuvo tan preciso como en el segundo partido, donde solo permitió cuatro hits, el primer juego completo de la Serie Mundial en una década. Lanzó seis entradas y solo permitió un sencillo productor en la tercera entrada de George Springer, quien regresó tras perderse dos juegos por una lesión en el costado derecho.

Los relevistas novatos Justin Wrobleski y Roki Sasaki se combinaron para seis outs antes de que el abridor Tyler Glasnow saliera del bullpen para escapar de un aprieto en la novena entrada y rescatar a los Dodgers.

Glasnow necesitó solo tres lanzamientos para lograrlo. Con corredores en segunda y tercera, consiguió que Ernie Clement elevara su primer lanzamiento al cuadro para el primer out. Andrés Giménez conectó entonces un batazo de línea al jardín izquierdo que Kiké Hernández convirtió en una doble matanza que puso fin al partido.

Hernández atrapó la pelota corriendo en el jardín izquierdo-central y lanzó a segunda base, donde Miguel Rojas realizó una difícil atrapada de un tiro de un bote para completar el doble play con Addison Barger.

Max Scherzer abrirá el Juego 7 el sábado por la noche para los Blue Jays. También abrió el último Juego 7 de la Serie Mundial, donde no obtuvo decisión cuando Washington ganó el título de 2019 contra Houston.

Glasnow estaba previsto como posible abridor de los Dodgers, que buscaban convertirse en el primer equipo en ganar títulos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York ganaron tres seguidos entre 1998 y 2000. El estelar jugador de dos vías Shohei Ohtani también podría ser utilizado como abridor.

Los Ángeles mantuvo viva su aspiración a un tercer título en seis temporadas y sus esperanzas de ser reconocida como una dinastía.

Yamamoto, un lanzador derecho de 27 años en su segunda temporada con los Dodgers después de ganar tres premios MVP en Japón, venía de lanzar los primeros juegos completos consecutivos en la postemporada desde 2001.

Permitió una carrera y cinco hits, con seis ponches y una base por bolas, dejando a dos corredores en base en la sexta entrada al ponchar a Daulton Varsho con un splitter en su lanzamiento número 96 y último. Yamamoto tiene marca de 4-1 con una efectividad de 1.56 en cinco aperturas de postemporada y una efectividad de 1.20 en sus dos salidas en la Serie Mundial.

Kevin Gausman perdió ante Yamamoto por segunda vez a pesar de igualar un récord de la Serie al ponchar a ocho en las primeras tres entradas gracias a un splitter dominante.

Tommy Edman conectó un doblete con un out en la tercera entrada, el primer hit de los Dodgers. Ohtani recibió base por bolas intencional por quinta vez en la Serie Mundial y Will Smith conectó un doblete productor contra la barda del jardín izquierdo con un splitter alto.

Freddie Freeman recibió base por bolas, lo que le dio el turno a Betts. El tres veces campeón de la Serie Mundial llegó al partido con un pobre registro de 3 hits en 23 turnos al bate en la Serie y había sido relegado del segundo al tercer puesto en el orden al bate para el Juego 5. El viernes, fue movido un puesto más abajo, al cuarto lugar, su posición más baja en el orden al bate desde 2017.

Con la cuenta en contra (1-2), Betts conectó dos fouls y un batazo que pasó entre el campocorto y la tercera base ante el tercer lanzamiento consecutivo de Gausman, poniendo el marcador 3-0. Esto puso fin a una racha de 0 de 13 con las bases llenas para los Dodgers, que se remontaba a la Serie Divisional.

En busca de su primer título de Serie Mundial desde 1993, los Blue Jays vistieron uniformes azul celeste en casa por primera vez desde septiembre, después de obtener victorias con ellos en los Juegos 4 y 5 en Los Ángeles.

Toronto anotó cuando Barger conectó un doble para iniciar la tercera entrada y anotó con un sencillo de dos outs de Springer.

Gausman permitió tres carreras y seis hits en seis entradas, consiguiendo 15 swings en falso con su splitter.

Sasaki, un abridor convertido en relevista mientras los Dodgers intentaban reforzar su bullpen, escapó de un aprieto con dos corredores en base y un out en la octava entrada al retirar a Bo Bichette con un foul y a Varsho con un roletazo.

Scherzer y Glasnow abrieron el Juego 3, que los Dodgers ganaron 6-5 en 18 entradas. Scherzer, un lanzador derecho de 41 años, se convertirá en el cuarto pitcher en abrir múltiples Juegos 7 decisivos de la Serie Mundial, después de Bob Gibson (1964, '67, '68), Lew Burdette y Don Larsen (ambos en 1957 y '58). En 2019, Scherzer permitió dos carreras en cinco entradas para Washington contra Houston, y los Nationals remontaron para ganar 6-2.