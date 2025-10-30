La Serie Mundial que queríamos hace 40 años

Los Dodgers de Los Angeles y los Azulejos de Toronto disputan una Serie Mundial del béisbol de las Grandes Ligas que los dominicanos acariciaron hace 40 años... pero no se pudo dar.

La presencia de parte de los mejores peloteros dominicanos del momento y los lasos históricos de ambas franquicias con el béisbol criollo presagiaban un enfrentamiento histórico.

Pero, la historia fue escrita de otra manera.

En 1985, los Dodgers (95-67) se proclamaron campeones de la División Oeste de la Liga Nacional y se enfrentaron a los Cardenales de San Luis en la Serie de Campeonato.

No se hablaba ni se soñaba entonces con comodines o series divisionales. Solo había dos divisiones por liga, los primeros de cada división disputaban el banderín de liga y su presencia en la Serie Mundial.

Eran 24 equipos en total, 12 por liga y seis por cada división.

Pedro Guerrero (33 jonrones, 15 en junio) era la figura de los Dodgers que también tenían al receptor Gilberto Reyes, al infielder Mariano Duncan, el lanzador Alejandro Peña, el jardinero JR González y el coach Manny Mota.

Su manager Tom LaSorda había dirigido a Escogido y Licey. Tom Brennan, Orel Hershisher, Steve Howe, Ken Howell, Tom Niedenfuer, Bob Welch, Mike Scioscia, Steve Yeager, Greg Brock, Bill Madlock, Bill Russell, Steve Sax, Franklin Stubbs, Ralph Bryant, Ken Landreaux, Mike Marshall y R.J. Reynolds, TODOS habían jugado en la pelota criolla.

Los Dodgers ganaron los primeros dos partidos a los Cardenales, pero estos se impusieron en los siguientes cuatro, incluyendo jonrones decisivos en la parte final de un par de partidos del toletero Jack Clark y un sorpresivo Ozzie Smith, reconocido solo por su acrobática defensa.

Whitey Herzog dirigió a los ganadores. Willie McGee fue MVP, campeón de bateo (.353) y pegó 18 triples, Tom Herr empujó 110 carreras, Vince Coleman tuvo 110 bases robadas. John Tudor y Joaquín Andújar ganaron 21 partidos cada uno. El primero lanzó 10 blanqueadas.

En la Liga Americana, Toronto (99-62) logró su primera clasificación en su novena temporada de existencia al ganar su primer título divisional en el Este. Se enfrentaron a los Reales de Kansas City, campeones del Oeste.

Bobby Cox era el manager del club que tenía a los criollos George Bell (que sería el primer MVP de RD dos años después), la combinación de doble matanzas de Dámaso García y Tony Fernández, además del suplente Manny Lee.

Además el principal scout de los Azulejos también era dominicano: Epifanio Guerrero.

Habían pasado por el béisbol otoño-invernal los lanzadores Jimmy Key, Tom Filer, Tom Henke, el infielder Kelly Gruber, los jardineros Lou Thornton y Mitch Webster.

La caída fue más dramática todavía. Toronto ganó tres de los primeros cuatro encuentros a Kansas City (3-1), pero los Reales ganaron los últimos tres para pasar a la Serie Mundial.

No conformes con eso, los Royals repitieron la hazaña frente a San Luis en la lucha por el título: cayeron detrás 1-3 y se impusieron en tres desafíos seguidos.

Increíblemente, fue la primera vez que la Serie de Campeonato se extendió a un choque al mejor de siete partidos. Hasta el 1984, inclusive, se disputaba a un 5-3. Si ese hubiera sido el formato, Kansas City no hubiera ni siquiera jugado en la Serie Mundial.

Dick Howser fue su manager. Bret Saberhagen y Charlie Leibrandt lideraban la rotación. Dan Quisenberry era el cerrador con George Brett, Steve Balboni, Hal McRae y Frank White como sus principales bateadores.

Cuarenta años después, el béisbol nos da la oportunidad de ser testigos de este choque, espectacular hasta el momento, preñado de emociones que han disfrutado los fanáticos y seguidores en República Dominicana y que resarce, en parte, el chance que el Dios del deporte nos negó en el 1985.