Juego Gigantes Vs. Licey se suspende por tercera ocasión

Tras 15 días del inicio de la temporada de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), los Gigantes del Cibao apenas han podido disputar cinco partidos.

Las constantes lluvias derivadas del paso de la tormenta y posterior huracán Melissa por el Caribe han trastocado de forma significativa el calendario de la liga, dejando a los equipos con pocas oportunidades de ver acción.

Este jueves, los Gigantes se disponían a jugar su sexto compromiso, esta vez frente a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, pero nuevamente las lluvias impidieron el inicio del encuentro, que fue pospuesto por tercera ocasión.

La suspensión ocurre además por segundo día consecutivo, ya que el miércoles, el partido de los Gigantes frente a los Leones del Escogido también fue pospuesto, aunque en esa ocasión por un incidente eléctrico: una torre de iluminación se apagó luego de incendiarse uno de sus cables.

La LIDOM informó que dicho partido se reanudará el próximo 12 de noviembre, cuando los Leones vuelvan a visitar a los Gigantes en San Francisco.

El juego formará parte de una doble cartelera y continuará a las 4:00 de la tarde, bajo las mismas condiciones en que fue detenido: los Leones dominaban 1-0 en la parte baja del cuarto episodio, con un corredor en segunda base y un out a favor de los Gigantes.

Tras dos semanas de campeonato, las Águilas Cibaeñas lideran la tabla con récord de 6-1, seguidas por los Tigres (4-2).

En tercer lugar se ubican las Estrellas Orientales (4-4), que comenzaron con cuatro victorias consecutivas, pero atraviesan ahora una racha de cuatro derrotas.