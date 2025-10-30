Federación Dominicana de Béisbol dedica el campeonato nacional U10 a Norma Díaz

El Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Béisbol a unanimidad anunció que el V Campeonato Nacional U10 “Copa Nelson Cruz” que se estará iniciando este domingo 2 de noviembre es dedicado a la madre del béisbol en nuestro país, la legendaria Doña Norma Díaz.

Alrededor de 74 equipos, aproximadamente unos 1,332 pequeños en edades comprendidas entre los 9 y 10 estarán abarrotando los estadios de béisbol de la Base Aérea de San Isidro en Santo Domingo Este desde el domingo 2 y hasta el 9 de noviembre cuando será la gran final de la justa que forma parte de los eventos por invitación y de desarrollo que año tras año viene implementando la Fedom.

Para este 2025 la Fedom rinde homenaje a una gran mujer, doña Norma Diaz.

“Doña Norma Díaz, es un ícono para el deporte Nacional, es la primera mujer en tener una liga de béisbol en la República Dominicana, una mujer de muchos valores que todos nosotros queremos, respetamos y admiramos”, dijo el presidente de la Fedom Juan Núñez.

“Desde la Fedom reconocemos su trayectoria, su entrega en cuerpo y alma a la formación de niños y jóvenes en nuestro Deporte Rey, una mujer admirable”, enfatizó el titular de la Fedom.

el formato de competencia

Para el domingo 2 de noviembre iniciando a las 9:00 de la mañana los equipos divididos en 19 grupos, 17 de ellos de 4 equipos y dos grupos de 3.

Avanzando los 19 campeones de grupos y se clasificará el mejor segundo para completar 20 equipos, los cuales se enfrentarán en formato de muerte súbita y los mejores 10 avanzan a la siguiente semana, la fase final.

Para el cierre, el domingo 9 de noviembre, los 10 que quedaron de pie, serán divididos en cuatro grupos, 2 de 3 y otros dos con dos equipos, en donde los líderes de cada grupo irán a los choques por medalla.