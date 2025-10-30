Emmanuel Rodríguez remolca 5 y las Águilas vencen por segunda noche corrida a las Estrellas

Emmanuel Rodríguez remolcó cinco carreras, incluida la del triunfo en extra inning para impulsar la cuarta victoria corrida de las Águilas Cibaeñas nueve carreras por ocho en el décimo capítulo.

La noche del lunes el equipo cibaeño ganó también en su hogar del Estadio Cibao (15-10). En dos noches estos dos equipos terminaron con un carreraje de 24-18, la mayor para dos equipos esta campaña en dos juegos corridos.

De esa manera las Águilas ganan por segunda noche consecutiva a las Estrellas (4-4) y elevan su ventaja en la tabla de posiciones ahora con 6-1,

además de extender a cuatro la racha negativa de los orientales, que comenzaron el campeonato con 4-0.

Aderlin Rodríguez y Carter Jensen impulsaron también dos carreras cada uno para respaldar la ofensiva de los líderes del campeonato.

El partido cruzó al décimo igualado a nueve carreras. Por la regla del corredor fantasma, Adael Amador comenzó en segunda, se mueve a tercera por rodado de Raynel Delgado y luego anota por el elevado de sacrificio de Em. Rodríguez.

Con Richard Rodríguez en el montículo aguilucho, Carlos Martínez comenzó en segunda. Euribiel Ángeles se embasa por jugada de selección cuando el inicialista Ad. Rodríguez tiró a la antesala para retirar a Martínez.

Ángeles fue retirado en segunda en intento de robo. Yefri Pérez pega sencillo y roba segunda. Ismael Munguía recibe boleto, pero Eguy Rosario conectó rodado por tercera donde Delgado tocó a Pérez para cerrar el episodio.

Hunter Bigge (1-0) ganó el partido, Rodríguez (1) salvó y perdió Peyton Gray.

Las Estrellas fabricaron un rally de cuatro vueltas en el tercero, coronado por un jonrón de tres carreras de Rodolfo Castro, su cuarto de la campaña para ponerse 5-0, luego de anotar la primera en el segundo.

En el cuarto, un sencillo de Jensen remolcó a J.C. Escarra y a A: Rodríguez y E. Rodríguez despachó un doble que llevó al plato a Adaer Amador y a Raynel Delgado para liderar la respuesta aguilucha de cuatro carreras en ese capítulo.

En el séptimo, las Águilas toman la delantera con jonrón de dos carreras de A. Rodríguez ante Julián Fernández, lo que le daba una ventaja 6-5. En el cierre de la entrada, Miguel Sanó conectó su cuarto jonrón de la campaña para el 6-6.

En el octavo, jonrón de dos carreras E.Rodríguez ante Pedro Strop, con Delgado en circulación dio ventaja a los cibaeños 8-6. Las Estrellas no se iban a opacar: Raimel Tapia dispara jonrón solitario contra Eric Cerantola para acortar la diferencia.

En el noveno, Sanó dispara sencillo y así el partido se iguala a nueve carreras. Con esa pizarra, el partido se fue a extrainning.