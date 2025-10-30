Los Azulejos podrían coronarse este viernes

Los Azulejos de Toronto se enfrentan a los Dodgers de Los Ángeles el viernes en el sexto partido de la Serie Mundial. Los Azulejos lideran la serie 3-2 y se clasificarán con una victoria.

Toronto tiene un récord de 54-27 en casa y un récord general de 94-68. Los bateadores de los Blue Jays tienen un porcentaje de slugging colectivo de .427, el tercero mejor de la Liga Americana.

Los Ángeles tiene un récord de 41-40 como visitante y un récord general de 93-69. Los bateadores de los Dodgers tienen un porcentaje de embasamiento colectivo de .327, el quinto mejor porcentaje en las Grandes Ligas.

Jugadores destacados

Vladimir Guerrero Jr. batea de 41-18 con tres dobles, cinco jonrones y seis carreras impulsadas en los últimos 10 juegos.

George Springer ocupa el segundo lugar en los Blue Jays con 59 extrabases (26 dobles, un triple y 32 jonrones).

Shohei Ohtani acumula 55 jonrones, 109 bases por bolas y 102 carreras impulsadas, con un promedio de bateo de .282 para los Dodgers. Teoscar Hernández batea de 42-11 con dos jonrones y tres carreras impulsadas en los últimos 10 juegos.