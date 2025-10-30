Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

Serie Mundial

Los Azulejos podrían coronarse este viernes

Yoshinobu Yamamoto y Kevin Gausman serán los abridores

Kevin Gausman abrirá por los Azulejos.

Kevin Gausman abrirá por los Azulejos.Getty Images via AFP

Avatar del Agencia AP
Agencia APToronto, Canadá

Los Azulejos de Toronto se enfrentan a los Dodgers de Los Ángeles el viernes en el sexto partido de la Serie Mundial. Los Azulejos lideran la serie 3-2 y se clasificarán con una victoria.

Toronto tiene un récord de 54-27 en casa y un récord general de 94-68. Los bateadores de los Blue Jays tienen un porcentaje de slugging colectivo de .427, el tercero mejor de la Liga Americana.

Los Ángeles tiene un récord de 41-40 como visitante y un récord general de 93-69. Los bateadores de los Dodgers tienen un porcentaje de embasamiento colectivo de .327, el quinto mejor porcentaje en las Grandes Ligas.

Jugadores destacados

Vladimir Guerrero Jr. batea de 41-18 con tres dobles, cinco jonrones y seis carreras impulsadas en los últimos 10 juegos.

George Springer ocupa el segundo lugar en los Blue Jays con 59 extrabases (26 dobles, un triple y 32 jonrones).

Shohei Ohtani acumula 55 jonrones, 109 bases por bolas y 102 carreras impulsadas, con un promedio de bateo de .282 para los Dodgers. Teoscar Hernández batea de 42-11 con dos jonrones y tres carreras impulsadas en los últimos 10 juegos.

Avatar Agencia AP

Agencia AP

Ver más

Tags relacionados