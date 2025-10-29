Vladi y Yesavage guían a Toronto derrotan a los Dodgers y buscarán su tercer título en casa

Trey Yesavage estableció un récord para un novato de la Serie Mundial con 12 ponches, y los Azulejos de Toronto abrieron el Juego 5 con jonrones consecutivos en una victoria de 6-1 sobre los Dodgers de Los Ángeles el miércoles, lo que los colocó a una victoria de su primer campeonato desde 1993.

Davis Schneider y Vladimir Guerrero Jr. conectaron jonrones en el primer y tercer lanzamiento de Blake Snell, los primeros jonrones consecutivos al inicio de un juego de la Serie Mundial.

Yesavage, un precoz lanzador derecho de 22 años que comenzó su temporada en abril pasado lanzando ante 327 aficionados en Clase A, tomó el relevo a partir de ahí.

Con un splitter que se hundía, un slider con efecto y una recta arrolladora que silenció a los bateadores de Los Ángeles y a una multitud de 52.175 personas, rompió el récord anterior de ponches para un novato de 11, establecido por Don Newcombe con los Dodgers en una derrota por 1-0 ante los Yankees de Nueva York en el primer partido de la Serie Mundial de 1949. Consiguiendo seis ponches con cada uno de sus lanzamientos, Yesavage se convirtió en el primer lanzador de la Serie Mundial con 12 ponches y ninguna base por bolas.

Yesavage permitió tres hits en siete entradas y su única carrera cuando Kiké Hernández conectó un jonrón con una recta alta para reducir el déficit de los Dodgers a 2-1 en la tercera.

Yesavage debutó con los Blue Jays el 15 de septiembre, su quinto nivel de béisbol este año. Realizó tres aperturas en la temporada regular y ahora tiene marca de 3-1 en cinco apariciones en la postemporada.

Provocó 23 swings fallidos, la mayor cantidad en un juego de la Serie Mundial desde que comenzó el seguimiento de lanzamientos en 2008, uno más que Tim Lincecum de San Francisco en el Juego 5 de 2010.

Toronto tendrá la oportunidad de destronar a los campeones defensores cuando la Serie Mundial se reanude el viernes por la noche en el Rogers Centre.

Ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York consiguieron tres seguidos entre 1998 y 2000.

Snell, dos veces ganador del premio Cy Young, cayó a 0-2 en la Serie, permitiendo cinco carreras, seis hits y cuatro bases por bolas en 6 2/3 entradas. El mánager de Los Ángeles, Dave Roberts, reorganizó su alineación, que venía de una mala racha, relegando a Mookie Betts al tercer puesto por primera vez desde 2021 y sustituyendo al jardinero Andy Pages por Alex Call. No logró reactivar una ofensiva que batea .202 en la Serie Mundial y 7 de sus ocho jonrones han sido solitarios. Los Ángeles solo ha anotado cuatro carreras en sus últimas 29 entradas.