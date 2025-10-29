Los Toros del Este traen de regreso al lanzador Tyler Eppler

Un brazo probado y con experiencia en la liga estará de regreso con los Toros del Este, luego de que el club anunciara al lanzador Tyler Eppler en lo que será su cuarta temporada con la franquicia.

Eppler estará sustituyendo al relevista R.J. Alaniz en el roster de importados del club, informó Jesús Mejía, gerente general taurino.

El derecho de 32 años suma 38.1 innings en parte de tres temporadas con los Toros del Este, acumulando récord de 4-3, 3.05 con 34 ponches y apenas 5 boletos, para un WHIP de 1.10.

“Es un movimiento necesario que nos permite hacer algunos ajustes tanto en el bullpen como en la rotación abridora,” manifestó el gerente del club al momento de hacer el anuncio.

En este 2025, Eppler lanzó con los Wei Chuan Dragos en Taipei, donde tuvo marca de 6-5, 3.21 en 21 partidos, 18 de ellos como abridor, sumando 115 entradas de 106 hits, 23 boletos y 72 ponches, con un WHIP de 1.12.

Eppler ya tiene varios días entrenando con el club y se espera que debute durante el fin de semana.