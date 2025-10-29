Programa La Hora del Deporte regresa a CDN Deportes

El popular espacio La Hora del Deporte está de regreso a su hogar original de años recientes, CDNDeportes y eso sucederá desde este domingo 2 de noviembre.

Además, el espacio, producido por el periodista Héctor J. Cruz, volverá a su formato de 2 horas de duración, de 11 A.M. a 1 PM.

La Hora del Deporte se ha transmitido este año por CDN, canal 37, con duración de 1 hora.

“Debido a las exigencias del mercado, y la tanta actividad deportiva, nos vemos precisados a ampliar el tiempo de duración a dos horas”, dijo Cruz, fundador del programa desde los años 90 en la antigua plataforma de Telecentro, canal 13.

En CDNDeportes, Cruz ha producido también La Semana Deportiva, que posteriormente se convirtió en La Hora del Deporte.

En la actualidad, a Cruz le acompañan como co-anfitriones los periodistas Alex Luna y Neftalí Ruiz, y una sección especial de comentarios y análisis por parte de Tenchy Rodríguez. En el curso de los próximos días se sumarán otros talentos.

“Es un placer dar la bienvenida nuevamente a La Hora del Deporte, y esperamos resultados positivos añadiendo un espacio de tal calidad en nuestra oferta programática”, dijo Frank Camilo, periodista director de CDN Deportes.

Cruz agradeció a Camilo la acogida, y también a CDN canal 37, donde estuvo por 8 meses.

El espacio tiene su fuerte principal en béisbol, fútbol y baloncesto, además de toda la actividad deportiva universal.