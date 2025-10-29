Explosión ofensiva de las Águilas les da la victoria frente a las Estrellas

Con una salva de 20 cañonazos de diferentes calibres, las Águilas Cibaeñas se impusieron 15-10 la noche del martes a las Estrellas Orientales, en el Estadio Cibao, para mantenerse en la primera posición del campeonato de béisbol otoño-invernal 2025-2026, dedicado al inmortal de Cooperstown, Juan Marichal.

Las Águilas fabricaron ocho anotaciones en las primeras cuatro entradas, pero en el séptimo episodio cayeron debajo 10-8.

Sin embargo, desataron su ofensiva nuevamente en el octavo con un racimo de siete carreras que les dio la ventaja definitiva y la victoria por segundo día consecutivo.

Los bates amarillos conectaron 20 imparables frente a 10 de los verdes. Con el triunfo, las Águilas mejoraron su marca a 5-1, afianzándose en la cima del torneo, mientras que las Estrellas quedaron con récord de 4-3. Ambos equipos se enfrentarán nuevamente este miércoles.

Una jugada curiosa se produjo en el séptimo episodio, cuando Ángel Genao bateó en lugar de Webster Rivas y disparó un doble, pero la conexión fue anulada por regla y se decretó out. En la repetición de su turno, elevó al jardín central.

La victoria correspondió a Jean Carlos Henríquez (1-0), “El Endiablao”, y la derrota recayó en Patrick Weigel (0-1). Richard Rodríguez cerró el noveno episodio.

El abridor aguilucho Randy Wynne lanzó 3.1 entradas, enfrentó a 15 bateadores, permitió cuatro carreras (tres limpias), tres hits, ponchó a dos y golpeó a uno, sin otorgar boletos. Le siguieron Pedro Payano (4), Jhordany Mézquita (5), Raúl Brito (6), Jonathan Hernández (7), Carlos Espinal (7), Junior Fernández (7) y Jean Carlos Henríquez (8).

Por las Estrellas abrió Enny Romero, quien solo trabajó 1.1 entradas ante 11 bateadores, cediendo cuatro carreras (tres limpias), cuatro hits, tres boletos, un balk y sin ponches. Lo relevaron Román Méndez (2), Luis Moreno (3), Eddy Yean (4), Felipe De la Cruz (6), Neftalí Féliz (7), Diego Castillo (8) y Patrick Weigel (8).

La ofensiva cibaeña fue liderada por Ángel Genao y Steward Berroa, con un doble y tres sencillos cada uno; Juan Lagares, doble y dos sencillos; Webster Rivas y J.C. Escarra, doble y sencillo; Leody Taveras y Adael Amador, un doble cada uno; mientras que Andretty Cordero y Raynel Delgado aportaron dos hits cada uno.

Por las Estrellas, Raimel Tapia sobresalió con doble y dos sencillos; Rodolfo Castro conectó cuadrangular; Erubiel Ángeles, doble y sencillo; y Ismael Munguía, Josh Lester, Miguel Sanó y Francisco Peña contribuyeron con un imparable cada uno.

Las Águilas atacaron temprano con dos carreras en el primer inning. Steward Berroa negoció boleto, se robó segunda, y Leody Taveras tocó la bola provocando dos errores —uno del lanzador y otro del intermedista— que permitieron anotar a Berroa. Luego, Taveras anotó con sencillo de J.C. Escarra.

Las Estrellas igualaron en el segundo con doble de Erubiel Ángeles, pero los locales retomaron el control en el cierre del episodio con dos más, aprovechando un balk de Enny Romero y un error defensivo.

El festín ofensivo continuó en el tercero con tres anotaciones más, destacándose dobles consecutivos de Rivas y Genao, seguidos por el imparable de Berroa.

Los visitantes se acercaron 7-4 con jonrón de Rodolfo Castro en el cuarto, mientras las Águilas sumaron otra en el cierre con doble de Escarra y sencillo de Lagares.

El dramatismo llegó en el séptimo, cuando las Estrellas enviaron 12 bateadores al plato y fabricaron seis carreras para tomar ventaja de 10-8, aprovechando descontrol del relevo y errores defensivos.

Pero la respuesta aguilucha fue inmediata: un poderoso rally de siete vueltas en el octavo inning selló la remontada y encendió otra vez la alegría en el Estadio Cibao.