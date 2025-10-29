Dodgers y Toronto cambian alineación para el juego 5 de la Serie Mundial

Tras la derrota 6-2 en el juego 4, el mánager de los Angeles Dodgers, Dave Roberts, optó por realizar varios cambios en la alineación para enfrentar a los Azulejos de Toronto en el juego 5.

El jardinero central, Andy Pages fue llevado a la banca, mientras que el receptor Will Smith fue subido al segundo puesto, y Mookie Betts bajado al tercero.

A continuación la alineación de los Dodgers:

1. Shohei Ohtani, BD

2. Will Smith, C

3. Mookie Betts, SS

4. Freddie Freeman, 1B

5. Teóscar Hernández, RF

6. Tommy Edman, 2B

7. Max Muncy, 3B

8. Enrique "Kike" Hernández, CF

9. Alex Call, LF

Azulejos de Toronto

En tanto que los de Canadá también realizaron cambios importantes en su lineup.

A continuación la alineación:

1. Davis Schneider LF

2. Vladimir Guerrero Jr., 1B

3. Bo Bichette, BD

4. Alejandro Kirk, C

5. Daulton Varsho, CF

6. Ernie Clement 3B

7. Addison Barger RF

8. Isiah Kiner-Falefa 2B

9. Andrés Giménez, SS