Brayan de la Cruz da un grand slam y los Toros superan al Licey

Bryan De La Cruz disparó jonrón con las bases llenas y Carlos Rodríguez cumplió su cuota desde el montículo, para conducir la victoria de los Toros del Este 6-3 sobre los Tigres del Licey, en partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Para De La Cruz, este fue su 1er. jonrón de la temporada y su segundo grand slam de su carrera en LIDOM, batazo que también logró el 11 de noviembre del 2021 ante las Águilas Cibaeñas en Santiago.

De su lado, el nicaragüense Carlos Rodriguez (0-0, 2.16), abridor taurino, lanzó excelente por espacio de 4.2 entradas, sin carreras, tan sólo permitió un hit, dos boletos y propinó 5 ponches.

El triunfo fue para el importado Matt Dermody (1-1, 9.00) quién realizó un relevo largo de cuatro entradas, 3 carreras, 6 hits, un boleto y 3 ponches, mientras la derrota fue para el abridor azul Radhames Liz (0-1, 1.29) tras permitir una carrera en cuatro entradas.

Con la victoria, los Toros mejoran a 3-4, consiguen su 3ª victoria en la ruta y su segunda de la temporada en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, mientras los Tigres (4-2) ven cortada una racha de 2 triunfos al hilo.

LAS CARRERAS

Los Toros estrenaron la pizarra 1-0, luego de sencillo de Jhonkensy Noel, le siguió Mickey Gasper, que se embasó por error del campocorto Sergio Alcántara, y posteriormente Noel anotó desde tercera después de dos wild pitch seguidos del abridor Radhames Liz.

Más tarde, en el séptimo llegó el rally de cinco vueltas de los Toros, donde ampliaron 2-0, gracias a boleto con las bases llenas de Bryan Torres, y al siguiente turno y al primer lanzamiento, Bryan De La Cruz conectó un enorme jonrón, por el jardín izquierdo, con las bases llenas para colocar la pizarra 6-0.

Por los Toros, Bryan De La Cruz de 5-2, grandslam, 4 remolcadas, una anotada; Bryan Torres de 4-1 con doble, una anotada y una empujada; Jhonkensy Noel de 2-1 con una anotada, dos boletos; Yairo Muñoz de 3-1 con sencillo y Eloy Jiménez de 3-1 con doble.

Por el Licey, Cristhian Adames de 3-2 con doble y una producida; Víctor Labrada de 3-2, dos sencillos; Mel Rojas Jr. de 2-1 con dos bases por bolas y Gustavo Nuñez de 5-2.

Este jueves los Toros descansan, y regresan a la acción este viernes en el Corral, para recibir la visita de los Leones del Escogido.