Ofensiva del Licey explota en el noveno para vencer a Toros 8-2

Gustavo Núñez, Jordan Lawlar, Cristhian Adames y Liover Peguero pegaron hits remolcadores cada uno después de dos outs en el noveno episodio en un rally de seis carreras, que sentenció la victoria de los Tigres del Licey 8-2 contra los Toros del Este en el estadio Francisco A. Micheli de La Romana.

Los Tigres contaron con buen bateo también de Mel Rojas Jr., quien se fue de 4-3 con una anotada y una base por bolas.

Otro que también tuvo una buena jornada fue el receptor Francisco Mejía, quien se fue de 3-2 con una anotada, Adames se fue de 2-2 con par de impulsadas y una anotada.

Los Toros no pudieron sacar provecho a la buena salida de Aaron Sánchez, quien transitó seis entradas en las que permitió una carrera limpia con cinco ponches y una base por bolas. En el torneo el derecho importado totaliza 11 entradas de solo una vuelta permitida, para una efectividad de 0.82.

Por el Licey, César Valdez lanzó 3.1 entradas de una carrera y cinco ponches.