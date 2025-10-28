Increíble: Ohtani va esta noche como lanzador y bateador designado

Un juego de Serie Mundial de 18 entradas ya es bastante inusual. Pero lo que hizo aún más inusual el tercer juego de esta Serie Mundial entre los Dodgers y los Blue Jays el lunes por la noche es que el jugador que se embasó nueve veces (un récord de postemporada) en la victoria de los Dodgers por 6-5 ahora será el abridor en el cuarto juego.

Así de increíble es la existencia de Shohei Ohtani, quien, tras el que empató como el juego de Serie Mundial más largo de la historia, intentará darle a sus Dodgers una ventaja imponente de 3-1 en este juego al mejor de siete cuando se enfrente a Shane Bieber, adquirido por los Blue Jays, el martes por la noche en el Dodger Stadium. Los Dodgers están a solo dos victorias de ganar títulos consecutivos, y su confianza está por las nubes con su talentoso lanzador en la lomita tras su épica actuación de tres jonrones y 10 ponches en la final de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional a principios de este mes.

Por muy sobrehumano que parezca (especialmente en un juego en el que conectó dos jonrones y dos dobles y recibió cinco bases por bolas (cuatro intencionalmente)) Ohtani estaba exhausto después del Juego 3.

Aún así, Ohtani no se desvió del cronograma.

"Está agotado", dijo el mánager Dave Roberts después del tercer juego. "Esta noche se embasó ocho o nueve veces, corriendo las bases. Está eufórico. Pero sí, subirá al montículo mañana. Estará listo".

Un equipo de los Blue Jays que dejó 19 corredores en el Juego 3 necesita estar preparado para él.

Los Jays explotaron contra el bullpen de los Dodgers en el Juego 1, pero Yoshinobu Yamamoto los mantuvo en silencio en el Juego 2 y desperdiciaron dos ventajas en el Juego 3 para encontrarse en este frustrante hoyo en el primer Clásico de Otoño de su franquicia desde 1993.

Pero el mánager de Toronto, John Schneider, intentó ofrecer perspectiva después de la agotadora y desalentadora derrota en el Juego 3.

“Estuvieron con la mentalidad y el estado mental adecuados todo el tiempo”, dijo. “Es una lástima que ya sea tarde, tenemos que volver mañana, pero estos chicos estarán más que listos. Los Dodgers no ganaron la Serie Mundial hoy, ganaron un partido. Estos chicos estarán listos para el partido”.

¿Quiénes son los lanzadores abridores?

Blue Jays: RHP Shane Bieber (4-2, 3.57 ERA)

Al igual que la mayoría de los lanzadores en esta rotación y bullpen de los Blue Jays, cada apertura que Bieber ha hecho durante las últimas semanas ha sido la más importante de su carrera. Sin embargo, los resultados han sido terriblemente mixtos. Bieber tuvo salidas más cortas de 2 2/3 entradas contra los Yankees y 3 2/3 entradas contra los Mariners, cada una de las cuales podría haber sido peor de lo que leen las estadísticas (2 ER en cada una). Lo mejor que hemos visto de Bieber fue su apertura en el Juego 3 de la ALCS en Seattle, cuando regresó al dugout después de una primera entrada difícil suplicando a sus compañeros de equipo, "Levántenme". Bieber sabía que tenía su mejor repertorio esa noche y tenía razón. Eso es lo que necesitará nuevamente para vencer a Ohtani y los Dodgers.

Dodgers: RHP Shohei Ohtani (1-1, 2.87 ERA).

El lanzador abridor de Los Ángeles en el Juego 4 se embasó nueve veces en el maratón de 18 entradas del lunes por la noche. La última vez que Ohtani subió al montículo, ofreció al Dodger Stadium el mayor espectáculo del béisbol. En el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, Ohtani impresionó al ponchar a 10 en seis entradas en blanco, y luego añadió tres jonrones en el plato para completar la hazaña. La superestrella de dos vías hizo su debut como lanzador en postemporada contra los Filis en la Serie Divisional de la Liga Nacional, lanzando una apertura de calidad. Si bien la preparación de Ohtani en el montículo fue estrictamente reglamentada durante la mayor parte del año, los Dodgers ahora lo tratan como un abridor regular.

¿Cuáles son las alineaciones titulares?

Blue Jays: Todo depende del estado de George Springer , pero tras su salida precipitada del tercer juego por rigidez en el lado derecho, parece probable que Springer se pierda al menos el cuarto. Eso dejaría vacante el puesto de bateador designado, lo que podría generar una oportunidad para mantener el bate de Bo Bichette en la alineación. ¿Quién abriría la alineación? ¿Por qué no Ernie Clement, la máquina de contacto que batea .386 en la postemporada?

Proyectado

1-Ernie Clement , 3B

2-Nathan Lukes , LF

3-Vladimir Guerrero Jr. , 1B

4-Bo Bichette , DH

5-Alejandro Kirk , C

6-Addison Barger , RF

7-Daulton Varsho , CF

8-Isiah Kiner-Falefa , 2B

9-Andrés Giménez , SS

Dodgers: Enfrentando a otro lanzador derecho como Bieber, los Dodgers usarán una alineación muy similar a la de los primeros tres juegos; el único cambio del mánager Dave Roberts en el Juego 3 fue cambiar a Teoscar Hernández (N.° 5) por Max Muncy (N.° 6). Existía la duda de si Roberts mantendría al alicaído Andy Pages en el jardín central o si le daría una oportunidad a Alex Call en los jardines titulares, pero Pages se ganó la oportunidad para el Juego 4.

1-Shohei Ohtani , P/DH

2-Mookie Betts , SS

3-Freddie Freeman , 1B

4-Will Smith , C.

5-Teoscar Hernández , RF

6-Max Muncy , 3B

7-Tommy Edman , 2B

8-Kiké Hernández , LF

9-Andy Pages , CF