George Springer en duda para el cuarto juego de la Serie Mundial

El estado de George Springer para el cuarto juego de la Serie Mundial es incierto después de que el bateador designado de los Azulejos de Toronto abandonó el tercer juego por una lesión en el lado derecho.

Springer se lesionó con un swing en la séptima entrada el lunes por la noche. Sentía dolor tras conectar un foul en el primer lanzamiento del relevista de los Dodgers de Los Ángeles, Justin Wrobleski. Tras la llegada del personal médico de Toronto al campo, Springer salió por el dugout de los Blue Jays.

"George, son unas molestias en el lado derecho", dijo el mánager de los Blue Jays, John Schneider, tras la derrota de Toronto por 6-5 en 18 entradas . "Ya se hizo una resonancia magnética. Veremos cómo se recupera y cómo se recupera (el martes), pero es un fastidio".

Springer no conectó hits y solo ponchó a dos en sus primeros tres turnos al bate del Juego 3 en el Dodger Stadium, donde los fanáticos lo abuchearon ruidosamente antes de cada turno al bate.

Los fanáticos de los Dodgers nunca olvidarán el papel del Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 2017 para los Astros, que vencieron a Los Ángeles en una victoria de siete juegos en la Serie Mundial que luego se vio empañada por la actividad de robo de señales de Houston.